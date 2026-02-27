Nella classifica di Sanremo 2026 relativa ai brani più ascoltati su Spotify, Fedez-Masini é il Big al top e tra i primi cinque classificati vi é anche l'altro veterano della musica, Luché.

Spotify, Luché é tra i primi 5 Big di Sanremo 2026

Volano i dati di ‘stream’ per il brano ‘Male necessario’ di Fedez e Marco Masini: quasi un milione é il volume di ascolti che i due cantanti hanno registrato in 24 ore al termine della chiusura della prima puntata di Sanremo 2026 con la loro canzone ammessa alla gara. Inseguono, poi, le due rivelazioni del festival, Sayf e Nayt.

Al termine della Terza puntata del Festival "Male necessario" di Marco Masini e Fedez si conferma in prima posizione in entrambe le liste dei dati di ascolti su Spotify e YouTube, con 1.01 milioni di streaming su Spotify e 1 milione di visualizzazioni su YouTube.

Su Spotify, Sayf con "Tu mi piaci tanto" é secondo con 1,01 milioni di stream. Terzo posto per Nayt, quarta posizione per Ditonellapiaga e Luché chiude la Top5: tutti e 3 non scendono sotto i 900mila stream.

I principali dati di ascolti su Spotify e YouTube

Per ciò che concerne i numeri di plays raccolti dai Big di Sanremo su YouTube "Male Necessario" é in testa a 1 milione di visualizzazioni, seguito a parimerito da "Qui con me" di Serena Brancale.

Chiude quinta classificata "Magica Favola" di Arisa, sesto posto per "Per sempre si" di Sal Da Vinci, settima posizione occupata da "Poesie clandestine" di LDA & Aka 7even.

Di seguito, quindi, la Top5 della Classifica Spotify della terza serata Sanremo 2026:

Fedez & Masini – Male necessario (1,08 milioni)

Sayf – Tu mi piaci tanto (1,01 milioni)

Nayt – Prima che (968mila)

Ditonellapiaga – Che fastidio! (953mila)

Luchè – Labirinto (911mila)

La nuova classifica provvisoria

Al termine della Terza serata di Sanremo 2026, é stata stilata la nuova classifica provvisoria dopo quelle pubblicate alla fine delle due prime serate.

La classifica della terza serata di Sanremo 2026 vede alle prime 5 posizioni in ordine casuale:

Arisa

Sayf

Luchè

Serena Brancale

Sal Da Vinci

La classifica della seconda serata di Sanremo 2026 tra le prime 5 posizioni:

Tommaso Paradiso

LDA & Aka 7even

Nayt

Fedez & Masini

Ermal Meta

La classifica della prima serata di Sanremo 2026, sempre in ordine sparso, invece accoglie: