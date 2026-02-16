Non solo chiacchiere e momenti di leggerezza: nelle live che Zeudi Di Palma fa su Twitch quasi ogni giorno, infatti, c'è spazio anche per bei messaggi da lanciare alle tantissime persone che la seguono. L'altra sera, ad esempio, la 24enne ha fatto un discorso sulle cose davvero importanti della vita, sui rapporti sani che si dovrebbero instaurare con familiari e amici e sugli obiettivi che ognuno dovrebbe prefissarsi e raggiungere con ostinazione.

Le belle parole di Zeudi in diretta

Quasi ogni sera Zeudi avvia una live su Twitch e chiacchiera per qualche ore con la sua community.

L'altro giorno, però, molti utenti che erano collegati sono rimasti colpiti da un bellissimo discorso che la ragazza ha fatto e che ha messo in evidenza i valori nei quali crede.

"Questo mondo fa paura. La vita è bello viverla con la famiglia, gli amici, mangiando pane su un marciapiede. L'importante è stare bene con la propria coscienza, non servono tanti soldi o cose materiali per essere felici. La vera ricchezza è sentire emozioni sane, condividere il mondo con persone che ti riempiono il cuore", ha detto la 24enne sui social.

Mi piace perché ha dei valori così sani🥹



“Ma veramente raga, ma come si fa a vivere in un mondo del genere? Fa paura sta roba, fa paura. Ma poi quanto è bello vivere la vita,ma semplicemente stando con la propria famiglia, con i propri amici, mangiando pane, sale, olio su un… pic.twitter.com/hOsW0eGRMW — Katya 🌷🪽 (@cristaleye24) February 16, 2026

I complimenti della community

Il bel messaggio che Zeudi ha mandato tramite i suoi profili social ha colpito tutti, anche quegli utenti che sono ancora un po' scettici sul suo successo dopo il Grande Fratello.

"Lei mi piace perché ha valori sani", "Questo è il motivo per il quale la seguo", "Che bella persona che sei", "Fiera di essere dalla tua parte", "Con te dal giorno zero", "Ha solo 24 anni, chapeau", "Questa è una delle ragioni perché continuerò a seguirla volentieri", si legge su X in queste ore.

L'ascesa dopo il Grande Fratello

Zeudi è una delle poche ex concorrenti del Grande Fratello che è riuscita a farsi strada senza rimanere ancorata al percorso nel reality o a quale legame che ha instaurato all'interno della casa.

Nell'ultimo anno, infatti, la ragazza ha preso una direzione ben precisa e questo l'ha portata ad allontanarsi da tutto ciò che riguarda la sua avventura nel programma di Canale 5.

Oggi Di Palma è modella, testimonial e "star" dei social, tutti ruoli che ricopre con credibilità e senza l'aiuto di un "amore da copertina".