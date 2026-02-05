In questi giorni sul web si sta parlando molto di Zeudi Di Palma e del successo che sta avendo su Twitch: in pochissimo tempo, infatti, la ragazza ha raggiunto il primo posto nella classifica degli streamer con il maggior numero di nuovi abbonati in Italia. Se da un lato c'è chi critica la 24enne sostenendo che non meriterebbe questi risultati, dall'altro c'è chi la difende a spada tratta come il "collega" Delmo, che sui social ha condiviso una riflessione che ha fatto esultare le zeudiners.

Il messaggio che conquista i fan di Zeudi

Nell'ultima settimana gli hater di Zeudi si sono scatenati: il boom della giovane su Twitch, infatti, non ha fatto altro che alimentare l'astio e l'insofferenza che diverse persone provano nei suoi confronti da più di un anno.

A difendere l'ex Miss Italia da questi attacchi sono sia i suoi tantissimi fan che un "collega", che proprio l'altro giorno si è esposto sui social per spiegare perché Di Palma meriterebbe tutto il successo che sta avendo.

"Posso dire? In un periodo dove la gente osanna chi fa contenuti solo insultando gli altri, godo che una persona dal nulla arriva e fa 30.000 subs portando community dall'esterno e facendo live mentre tatua", ha scritto Delmo sul suo profilo social.

Il popolare streamer e youtuber, poi, si è rivolto direttamente a Zeudi e ha aggiunto: "Prenditi tutto e falli rosicare".

Il retroscena sul boom su Twitch

Delmo ha anche provato a spiegare perché il successo di Zeudi sarebbe positivo per tutti quelli che sono attivi su Twitch: "Ogni iniezione di pubblico dall'esterno sulla piattaforma fa bene a tutti".

"Lei non sta rubando i subs a nessuno, ne sta portando di nuovi che potrebbero restare e guardare anche gli altri", ha concluso lo streamer in questi giorni.

L'orgoglio della community

Il messaggio che Delmo ha scritto a favore di Zeudi ha conquistato tutta la community della ragazza.

"Non so chi sia, ma mi sta già simpatico", "Ha ragione su tutto, stateci", "Finalmente qualcuno che parla bene di lei", "Ha detto solo cose giuste", "Il suo successo è evidente", "Tutto questo finirà? Non importa, per adesso è bello così", hanno commentato alcuni fan dell'ex Miss Italia su X.