Sia nella prima che nella seconda puntata del serale di Amici un giudice del cast ha animato la discussione in studio e sui social: si tratta di Gigi D'Alessio, che in tv continua a battibeccare con Anna Pettinelli e con chiunque non la pensi come lui. Tra i fan c'è chi ha definito "presuntuoso" l'atteggiamento del cantautore, ma molti altri lo hanno difeso sostenendo che direbbe solo la verità.

Le critiche del nuovo giurato di Amici

"Ma tu vuoi insegnare a me cosa significa fare musica?", è questa la frase che Gigi D'Alessio ha ripetuto ad Anna Pettinelli sia nella prima che nella seconda puntata del serale di Amici.

In pochi giorni il giudice ha dimostrato di avere le idee molto chiare sui ragazzi in gara, infatti si è esposto per difendere Riccardo dalle critiche dell'insegnante che lo considera antico e sempre uguale a sé stesso.

Il cantautore ha avuto da ridire sulle esibizioni di Gard e Plasma, secondo lui poco precise e lontanissime dalla versione originale.

Il parere di una parte dei telespettatori

L'atteggiamento che Gigi ha avuto nelle prime due puntate del serale di Amici sembra non essere piaciuto ad una parte del pubblico, e la conferma di ciò arriva dai commenti che sono stati postati sui social.

"Che presunzione nei confronti di Anna Pettinelli", "Dovrebbe fare un bagno di umiltà", "Malgioglio è più obiettivo di lui e ho detto tutto"; "Ci sono modi e modi, lui è indelicato", "Anche meno", "In alcune occasioni è stato cafone", "Vota per partito preso contro Anna, è palese", "Non mi sta piacendo come giudice", "Vota sempre i cantanti di Zerbi e del ballo non gli importa nulla", si legge su X in queste ore.

Ma la presunzione di Gigi nei confronti di Anna? 🥶

Anche il fatto di ribadire “ma tu vuoi insegnare a me cosa significa far musica?” Bho.#Amici25 — AMICI NEWS (@amicii_news) March 28, 2026

I giudizi positivi

Ovviamente tra i fan di Amici c'è chi la pensa come D'Alessio, soprattutto negli scontri che ha avuto con la prof Pettinelli.

"Sa quello che dice, è un musicista", "Anna Pettinelli è un'ignorante paragonata a lui", "Lei fa radio e lui i dischi, è un dato di fatto", "Gigi ha competenze musicali che Anna si sogna", "La sua presunzione è più che giusta visto che fa musica da 30 anni", "Non è presunzione, ma sincerità", "Gigi è il giudice più oggettivo", "Ha ragione e fa bene a far notare che Anna dice un sacco di castronerie", si legge sui social.