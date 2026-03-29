Le anticipazioni de Il Paradiso delle signore, relative alle puntate in onda da martedì 7 a venerdì 10 aprile alle 16:10 su Rai 1, preannunciano una settimana in cui Adelaide agirà spinta da un’urgenza che non può più ignorare. Dopo giorni di inquietudine e segnali sempre più allarmanti, la Contessa capirà che Odile potrebbe essere coinvolta in una situazione pericolosa, legata ai silenzi e alle reticenze dei fratelli Marchesi. La decisione sarà immediata: lasciare Roma e tornare a Milano senza preavviso, pronta a intervenire prima che sia troppo tardi.

Nel frattempo, al negozio di moda e nelle case dei protagonisti, si intrecceranno altre vicende: Irene vivrà un momento che la destabilizzerà, Agata continuerà a muoversi tra bugie e confessioni, Delia attenderà un gesto che tarda ad arrivare, mentre Matteo, sempre più inquieto, seguirà con apprensione gli sviluppi legati ai Marchesi.

Adelaide rientra a Villa Guarnieri e pretende risposte da Ettore e Greta

Il ritorno della Contessa sarà un fulmine a ciel sereno. Nessuno si aspettava di rivederla così presto, e soprattutto con quello sguardo determinato che non lascia spazio ai fraintendimenti. Adelaide, appena varcata la soglia di Villa Guarnieri, chiederà di parlare con Ettore e Greta, decisa a capire cosa stiano nascondendo e perché Odile sembri sempre più inquieta.

Il confronto sarà teso fin dalle prime battute. I Marchesi tenteranno di mantenere un tono formale, ma la contessa coglierà ogni esitazione, ogni sguardo sfuggente, ogni frase lasciata a metà. La figura di Fiona Marchesi, madre dei due fratelli, tornerà al centro delle domande di Adelaide, che non accetterà più risposte vaghe o racconti incompleti. Odile, sorpresa dal ritorno improvviso della madre, si troverà divisa tra la gratitudine e la paura che la situazione sia più grave di quanto immaginasse. La giovane, già provata dalle pressioni legate al matrimonio, capirà che la presenza della Contessa potrebbe essere l’unico argine contro una verità che nessuno vuole pronunciare.

Irene, Agata e Delia vivono giorni di scelte difficili

Mentre Adelaide affronta i Marchesi, a Il Paradiso delle signore le emozioni dei personaggi continueranno a intrecciarsi. Irene, convinta di voler proseguire verso il matrimonio con Cesare, sarà travolta da un momento inatteso con Johnny che rimetterà tutto in discussione. La Venere, che ha sempre cercato di mantenere il controllo, si ritroverà improvvisamente vulnerabile, incapace di ignorare ciò che prova davvero. Agata, ancora intrappolata nelle bugie sul suo incarico a Firenze, vivrà ore di grande tensione. La telefonata inattesa ricevuta nei giorni precedenti tornerà a tormentarla, mentre il peso della verità non detta rischierà di incrinare i rapporti con la famiglia.

Roberto, l’unico a conoscere ciò che è realmente accaduto, cercherà di sostenerla senza spingerla oltre il limite. Delia, invece, continuerà a sperare in un gesto chiaro da parte di Botteri. La scoperta della proposta nascosta nell’abito ha acceso in lei un entusiasmo difficile da contenere, ma le amiche la inviteranno alla prudenza, temendo che un equivoco possa ferirla. Nel frattempo, Matteo, sempre più turbato da ciò che ha scoperto sui Marchesi, seguirà con apprensione il ritorno di Adelaide, consapevole che la Contessa potrebbe essere l’unica in grado di fermare un meccanismo che sta sfuggendo di mano. In questo intreccio di segreti, ritorni e tensioni crescenti, la corsa di Adelaide a Milano sarà il punto di svolta che potrebbe cambiare il destino di Odile e mettere finalmente in discussione la facciata impeccabile dei Marchesi.