Mentre agli Elios è ancora in corso la registrazione della seconda puntata del serale di Amici, Andrea Conti ha svelato i nomi di tutti gli ospiti che si alterneranno sul palco durante la serata. Stando alle ultime anticipazioni, sabato 28 marzo Maria De Filippi accoglierà Zendaya e Robert Pattinson, Belen Rodriguez, Luca Argentero, Francesco Cicchella e i The Kolors.

Tante sorprese in arrivo ad Amici

Per provare a far salire un po' gli ascolti, Maria De Filippi ha pensato a diverse sorprese per il pubblico di Amici: alla puntata che andrà in onda il 28 marzo, infatti, parteciperanno tanti prestigiosi ospiti.

Nella giornata di ieri sui social è stato anticipato l'arrivo in studio di Belen Rodriguez e Luca Argentero, che probabilmente saranno protagonisti del gioco condotto da Alessandro Cattelan tra una partita e l'altra.

Oggi, 26 marzo, si è saputo che sabato prossimo il palco del serale sarà calcato anche da Zendaya e Robert Pattinson, che promuoveranno il loro nuovo film The Drama.

Lo spazio comico, invece, sarà occupato da Francesco Cicchella e quello musicale dai The Kolors, che eseguiranno il singolo Rolling Stones per la prima volta.

Sabato ad #Amici25 tra gli ospiti: Zendaya e Robert Pattinson, Belén Rodriguez, Luca Argentero, The Kolors presentano il loro nuovo singolo “Rolling Stones”. Il momento comico è affidato a Francesco Cicchella — Andrea Conti ⚡️ (@IlContiAndrea) March 26, 2026

Continua la gara tra le squadre

Al termine della registrazione odierna trapeleranno i nomi degli eliminati di questa settimana, e dovrebbero essere almeno due.

I fan di Amici si aspettano che ad uscire potrebbero essere i componenti della squadra più numerosa del cast, ovvero quella capitanata da Rudy Zerbi e Alessandra Celentano (sono rimasti in 6 dopo il debutto).

L'ultima parola, però, spetterà alla giuria composta da Amadeus, Elena D'Amario, Gigi D'Alessio e Cristiano Malgioglio.

In uscita i nuovi inediti dei cantanti

Allo scoccare della mezzanotte, inoltre, saranno pubblicati i nuovi inediti di tutti i cantanti del serale, anche quelli che sono stati eliminati nella prima puntata (Opi e Michele).

In quest'edizione di Amici nessun allievo sembra essere ancora riuscito nella difficile impresa di scalare le classifiche, tantomeno in quella di conquistare un disco d'oro come è accaduto in passato a Mida, Holden e pochi altri ragazzi che hanno partecipato al talent di Canale 5.