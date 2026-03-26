Nei prossimi episodi della soap Forbidden Fruit, Yigit Ekinci finirà per deludere ancora una volta l’ex Lila Argun, quando farà ritorno da un breve soggiorno all’estero con la nuova fidanzata Vivian.

Yigit ritorna a Istanbul insieme a Vivian

Dopo la rottura con Lila, Yigit accetterà su invito del padre Kaya di studiare all’estero. In particolare, il giovane coglierà l’occasione, per dimenticare Lila una volta per tutte. Quando sarà previsto il ritorno di Yigit a Istanbul, però Lila dimostrerà di non aver smesso di amarlo, visto che gli preparerà una sorpresa.

Nello specifico, Lila si precipiterà in aeroporto, ma rimarrà sconvolta, quando lo vedrà in compagnia di Vivian, una ragazza di colore con un fisico da modella. Dopo non essere riuscita a trattenere le lacrime per la troppa delusione, Lila sceglierà di non farsi vedere da Yigit.

Yigit confessa a Erim di essere ancora innamorato di Lila

Le anticipazioni, dicono che Yigit si presenterà a villa Ekinci e farà conoscere la sua nuova fidanzata Vivian ai genitori Kaya e Ender. Sin da subito, quest’ultima farà fatica a nascondere il suo fastidio per l’atteggiamento poco educato di Vivian, a differenza di sua cognata Sahika, che invece farà di tutto per diventare amica della ragazza.

Anche Erim non accetterà la nuova relazione del fratellastro, visto che gli chiederà delle spiegazioni in difesa di Lila.

Yigit non nasconderà a Erim di provare ancora dei sentimenti per Lila, e soprattutto gli farà presente di non avere delle intenzioni serie con Vivian. A quel punto, Erim giungerà alla conclusione che l’obiettivo del fratello maggiore sia quello di far ingelosire Lila. Nel contempo, Sahika mentirà a Lila per farla allontanare da Ender, facendole credere che ha accolto a braccia aperte Vivian.

Riepilogo: Yigit si è rifiutato di divorziare da Lila

Di recente, Halit è stato determinato a far annullare il matrimonio tra sua figlia Lila e Yigit, appena ha scoperto che si sono sposati in segreto. Tuttavia, quest’ultimo si è rifiutato di concedere il divorzio alla moglie. Lila invece, pur avendo detto a Yigit di non volerlo più vedere, si è rivelata ancora innamorata di lui.