Manca meno di una settimana all'inizio del serale di Amici, e il cast prende sempre più forma. Nelle ultime ore, ad esempio, alcuni professionisti hanno confermato la loro presenza nel corpo di ballo che accompagnerà le esibizioni dei ragazzi in gara: tra questi ci sono anche i latinisti Mattia e Alessia. Giulia Stabile, invece, non parteciperà al prime time del talent perché è in tour con Rosalìa.

Chi c'è nel cast fisso di Amici

Lo speciale di Amici che è andato in onda il 15 marzo ha traghettato il pubblico verso il serale, in partenza sabato prossimo su Canale 5.

A meno di una settimana dal via, il pubblico conosce solo una parte del cast di questa edizione: per ora sono stati svelati i ragazzi in gara, le squadre e il corpo di ballo.

Tramite i propri account Instagram, infatti, molti danzatori hanno confermato la loro presenza tra i professionisti di questa stagione del programma Mediaset.

Ad accompagnare gli allievi sul palco con coreografie spettacolari, dunque, saranno: Mattia Zenzola, Alessia Pecchia, Francesco Fasano, Chiara Bacci e altri veterani come Umberto Gaudino.

Il motivo del forfait di Giulia

Nel corpo di ballo del serale di Amici 25 non c'è una ragazza che negli ultimi anni è stata un punto di riferimento sia per i ragazzi della scuola che per il pubblico a casa.

Quest'anno Giulia Stabile non sarà professionista per un motivo molto speciale: da alcune settimane, infatti, la danzatrice è in tour con il suo idolo di sempre, la cantante Rosalìa.

Di recente la giovane si è esibita sul palco dei Brit Awards e per tutta la primavera calcherà i palchi di tutto il mondo assieme a tanti altri ballerini.

Il meccanismo del serale

Il serale di Amici 25 è alle porte: sabato 21 marzo andrà in onda la prima gara tra le tre squadre del cast e spetterà alla giuria scegliere gli eliminati del debutto.

Zerbi-Cele, Cucca-Pepa e Petti-Lo si sfideranno in tre manche, e al termine di ogni partita un allievo finirà a rischio.

La prima esclusione avverrà in studio, la seconda (decretata da un ballottaggio tra due titolari) sarà svelata nella casetta per evitare la diffusione di troppe anticipazioni a due giorni dalla messa in onda della puntata su Canale 5.