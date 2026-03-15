Il gran finale de Il Paradiso delle signore 10 potrebbe vedere Matteo Portelli al centro delle trame con un colpo di scena clamoroso che terrebbe gli spettatori con il fiato sospeso.

Non si esclude che, dopo aver chiuso la sua relazione con Marina Valli, Matteo potrebbe sentire il bisogno di fare chiarezza sul rapporto tra Odile ed Ettore, avendo compreso che il ragazzo starebbe nascondendo qualcosa di serio e losco.

Motivo per il quale potrebbe ritrovarsi a rischiare la vita nel corso degli episodi conclusivi, previsti entro maggio 2026 in prima visione assoluta.

Le anticipazioni dei prossimi episodi de Il Paradiso delle signore 10 rivelano che Matteo vivrà un momento di grande preoccupazione quando scoprirà che Marina Valli potrebbe essere in dolce attesa del suo primo figlio.

La ragazza, infatti, svelerà a Matteo di avere un ritardo di qualche settimana, motivo per il quale si mostrerà in forte apprensione al punto da decidere di sottoporsi a un nuovo ciclo di accertamenti medici.

Matteo resterà così sospeso in un limbo, preoccupatissimo all'idea di dover diventare padre e di dover portare avanti tale relazione con Marina, dopo aver compreso di non amarla per davvero.

Per fortuna, però, l'esito degli accertamenti medici sarà negativo: Marina non è realmente incinta e Matteo potrà tirare un sospiro di sollievo.

Matteo in pericolo di morte: ipotesi trame finali de Il Paradiso delle signore

Con il finale de Il Paradiso delle signore, quindi, Matteo potrebbe sentire il bisogno di lottare per Odile e fare in modo che la ragazza non convoli a nozze con Ettore.

Matteo, quindi, potrebbe indagare seriamente sul conto dei due fratelli Marchesi, fino ad arrivare a scoprire la verità sul loro piano diabolico.

Il fratello di Marcello, quindi, deciderebbe di affrontare il ragazzo a viso aperto tanto che tra i due nascerebbe un accesissimo scontro verbale.

La reazione di Ettore potrebbe non essere delle migliori: sentendosi smascherato e ormai incastrato da Matteo, il ragazzo potrebbe far partire un colpo di arma da fuoco rivolto contro il contabile del Paradiso delle signore, lasciandolo sospeso tra la vita e la morte, al punto da lasciarlo in serio pericolo.