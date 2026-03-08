Domenica 8 marzo è andata in onda l'ultima puntata di Amici prima del serale, quella in cui sono stati scelti tutti i ragazzi che parteciperanno alla prossima fase. I fan più attenti si sono accorti che oggi Nicola non era in studio: l'assenza del ballerino a questo speciale sarebbe legata ad un grave lutto che avrebbe colpito la sua famiglia nei giorni scorsi.

Il ballerino assente all'ultimo pomeridiano di Amici

Oggi, 8 marzo, sono stati selezionati gli allievi di Amici che da sabato 21 gareggeranno al serale: dopo tanti esami e cambiamenti nel regolamento, i professori hanno promosso 10 cantanti e 7 ballerini.

Allo speciale che ha chiuso la fase pomeridiana del talent, però, non ha partecipato un ballerino che ha preso la maglia oro qualche settimana fa: si tratta di Nicola, alunno di Alessandra Celentano.

Stando a quello che si legge sul web in queste ore, il giovane danzatore non avrebbe preso parte alla 22^ puntata per un grave lutto: si dice che il ragazzo avrebbe raggiunto la famiglia proprio nei giorni in cui c'è stata la registrazione che è andata in onda questo pomeriggio.

Come tutti sapete in queste ore Nicola è stato colpito da un profondo lutto familiare, oggi era assente in puntata.#Amici25 — AMICI NEWS (@amicii_news) March 4, 2026

La vicinanza dei fan sui social

Il 22° speciale di Amici è stato registrato mercoledì scorso, quindi è da diversi giorni che i fan di Amici saranno che Nicola non ha partecipato alla puntata per motivi familiari.

"L'allievo è stato colpito da un lutto, per questo era assente in studio", "Ero in puntata e ho visto il suo banco vuoto, che dispiacere", "Sapevo che la mamma stava male, spero non sia lei", "Condoglianze a tutta la sua famiglia", "Un abbraccio forte", "Mi dispiace tantissimo", "Gli sono vicino", "Che tragedia", "Tanto affetto per lui", si legge su X.

Quando va in onda la prima puntata del serale

Nel giorno in cui è stato trasmesso l'ultimo speciale di Amici della domenica pomeriggio, si è saputo quando inizierà il serale.

La prima gara a squadra di questa edizione andrà in onda sabato 21 marzo, ma come sempre sarà registrata con un paio di giorni d'anticipo.

I tre team del cast saranno capitanati da coppie di professori e spetterà alla giuria esterna (ancora top secret) a decretare i vincitori delle tre manche che ci saranno durante la serata.