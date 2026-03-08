Cem taglierà i capelli a Berşan per punirla nelle prossime puntate de La forza di una donna: l'uomo sarà furioso perché Ceyda e Bahar perderanno la sua merce per sfuggire alla polizia.

Le anticipazioni tv rivelano che Cem intimerà a Berşan di recuperare la merce consegnata a Bahar e Ceyda al più presto. L'uomo sarà chiaro: se non riavrà ciò che è suo le tre donne perderanno la vita.

Bahar e Ceyda nei guai a La forza di una donna

Le anticipazioni de La forza di una donna raccontano che la situazione di Bahar e Ceyda peggiorerà drasticamente. Nelle puntate andate in onda, le due amiche hanno accettato un lavoro consigliato da Berşan sperando di migliorare la loro situazione economica.

La mansione richiesta si è rivelata semplice per Bahar e Ceyda: devono cucinare alcuni piatti e portare i cibi all'indirizzo indicato dal loro capo, Cem. Le due donne, tuttavia, ignorano di essere finite in un giro di spaccio. Berşan sta fingendo di essere all'oscuro di tutto, ma in realtà era d'accordo con Cem sin dall'inizio. Subito dopo aver proposto il lavoro a Ceyda e Bahar, infatti, Berşan ha telefonato a Cem: "Ti ho trovato due stupide", ha detto. La situazione si complicherà nei prossimi giorni, quando Bahar e Ceyda effettueranno l'ennesima consegna e saranno sorprese dalla polizia. Una volta ritirate le pentole e l'indirizzo, andranno nel condominio per portare a termine il lavoro e la polizia bloccherà Ceyda e Bahar nelle scale.

Fortunatamente, le due protagoniste capiranno subito in che guaio si sono cacciate e fingeranno di andare al piano di sopra, da una signora che diranno essere la loro zia.

La rabbia e le minacce di Cem faranno tremare Berşan

Nelle prossime puntate de La forza di una donna, la polizia farà irruzione nella casa in cui Bahar e Ceyda sarebbero dovute andare davvero e non troverà niente. Nel frattempo, le due protagoniste fingeranno di essere le nipoti dell'anziana signora che, soffrendo di Alzheimer, le accoglierà con gioia. Cem verrà a conoscenza dell'irruzione della polizia nell'appartamento da lui indicato. L'uomo incontrerà Berşan e le racconterà tutto in preda alla rabbia. "La polizia non ha trovato nulla", dirà, "Quindi la merce è nelle vostre mani".

Berşan proverà a calmarlo ma non servirà a nulla: Cem sarà molto chiaro, se non recupererà la merce lei e le sue amiche pagheranno a caro prezzo il loro errore. Per dimostrare che fa sul serio, Cem taglierà i capelli a Berşan promettendole che la prossima volta non sarà così clemente. L'uomo intimerà alla sua complice di trovare al più presto quelle pentole altrimenti toglierà la vita e lei, Ceyda e Bahar. Queste ultime, intanto, si renderanno conto che nella fretta hanno dimenticato le pentole a casa della signora.