Giovedì 26 marzo si sono svolte le riprese della seconda puntata del serale di Amici, che verrà trasmessa sabato 28 marzo alle 21:20 su Canale 5. Le anticipazioni trapelate da Superguida TV rivelano che durante la serata ci saranno due eliminazioni. Simone sarà il primo allievo a lasciare la scuola, mentre Valentina e Caterina finiranno al ballottaggio. Intanto, Belen e i The Kolors saranno ospitI in studio.

Simone eliminato da Amici

Nel secondo appuntamento serale con il talent show di Maria De Filippi, due allievi dovranno abbandonare lo studio a causa dell’eliminazione.

Il primo a lasciare la scuola sarà il ballerino Simone, allievo di Veronica Peparini e parte della squadra anche con Anna Pettinelli. Vale la pena ricordare che Simone non è entrato a settembre, come molti altri suoi compagni, ma alcuni mesi dopo. Nel corso della puntata ci saranno inoltre due graditi ritorni in studio: quello di Belén Rodríguez, che anni fa aveva partecipato ad Amici in veste di ballerina, e quello dei The Kolors, ex allievi della trasmissione, presenti nella seconda puntata del serale.

Valentina e Caterina al ballottaggio nella seconda puntata di Amici

Intanto, anche Luca Argentero sarà presente alla nuova puntata di Amici e prenderà parte al gioco condotto da Alessandro Cattelan, facendo coppia con Amadeus.

Belén Rodríguez, invece, farà squadra con Cristiano Malgioglio. Le sfide tra gli allievi proseguiranno e, dopo l’eliminazione di Simone, arriverà il momento di scoprire chi dovrà lasciare il talent show di Canale 5 al termine della seconda serata. In questo caso sarà un’allieva – una cantante – a dover abbandonare la scuola. Come di consueto, però, le anticipazioni non rivelano il nome della ragazza eliminata: si sa soltanto che la scelta ricadrà su Caterina o Valentina. Il verdetto verrà comunicato al termine della puntata in onda sabato 28 marzo in prima serata a partire dalle 21:20. Caterina è un’allieva della squadra di Rudy Zerbi e Alessandra Celentano, mentre Valentina milita nel team formato da Anna Pettinelli e Veronica Peparini. Va ricordato inoltre che Valentina, poco prima dell’inizio del serale, ha cambiato squadra: inizialmente assegnata a Rudy Zerbi, è poi passata sotto la guida di Anna Pettinelli.