Il Mago Forest, durante la conferenza stampa di presentazione della nuova stagione di GialappaShow, ha lanciato un invito particolare alla presidente del Consiglio Giorgia Meloni. “Vorrei come co-conduttrice Giorgia Meloni, è andata da Fedez, può venire anche da noi”, ha dichiarato Forest, proponendo la premier come volto per il programma satirico. L'appuntamento con la nuova edizione, ideata da Giorgio Gherarducci e Marco Santin e prodotta da Banijay Italia, è fissato a partire dal 30 marzo, ogni lunedì alle 21.30, in prima visione su TV8, con simulcast su Sky e disponibile in streaming su Now.

La prima puntata vedrà Jovanotti nel ruolo di co-conduttore, prestandosi con entusiasmo alla parte di spalla comica. Il cantautore sarà anche protagonista di una parodia politicamente scorretta, interpretata da Giovanni Vernia nei panni di un “Lorenzo Cherubini innamorato dell’asfalto, che vuole investire i drogati con il suv a Rogoredo”. Per la seconda puntata, la co-conduzione sarà affidata a Luca Argentero, seguito da un parterre di ospiti che includerà Matilda De Angelis, Serena Brancale e Jake La Furia. Non è mancata una battuta ironica riguardo a un possibile coinvolgimento di Daniela Santanché: “ora che è libera la Santanché, ma – ha scherzato la Gialappa’s – siamo ancora in trattativa”.

La satira senza filtri di GialappaShow: tra parodie e comicità dissacrante

Gherarducci e Santin hanno ribadito la linea editoriale del programma, improntata alla totale libertà espressiva: “Ogni tanto c’è qualche pezzo che è un po’ forte, quindi dall’alto qualcuno ci dice 'Ma siete sicuri?', la risposta è sempre sì e quindi va in onda. Ci sono parodie che sono un po’ più cattive, e ci fa piacere se il personaggio si incazza. Se sappiamo che ci fa i complimenti, invece, un po’ ci girano le palle, ed è successo qualche volta in passato”. Il cast della nuova edizione si arricchisce di volti noti e nuove proposte. Maccio Capatonda sarà protagonista del surreale podcast crime “Storie male”, mentre Brenda Lodigiani, oltre a riproporre la sua celebre Annalaisa, debutterà con il nuovo personaggio della cantante Bereguarda.

Anche Valentina Barbieri presenterà una parodia inedita di Sabrina Ferilli, e Michela Giraud sarà al centro della nuova serie “A’ Vicepreside”, ambientata in una scuola serale.

Il ricco cast include anche Giulia Vecchio, che interpreterà una Iva Zanicchi molto disinibita e una sempre stupita Ema Stokholma, affiancando i suoi ruoli iconici di Milly Carlucci, Monica Setta ed Elettra Lamborghini. Gigi si cimenterà nella “Malavisione” nei panni di Roberto Saviano e nella rubrica “Falserrimo” interpreterà Fabrizio Corona. Giovanni Vernia, oltre a Jovanotti, darà vita alle parodie di Achille Lauro e Cesare Cremonini, introducendo anche il nuovo personaggio del rapper Spasmo. Ubaldo Pantani tornerà a vestire i panni di Pier Silvio Berlusconi e del suo ormai iconico Gineprio, protagonista dello spin-off “Gineprio – La Serie”.

Nuove rubriche, ospiti e spin-off arricchiscono la stagione

Immancabile il ritorno di “Sensualità a Corte”, con Marcello Cesena e Simona Garbarino nei ruoli di Jean-Claude e Madreh, che vedrà tra gli ospiti Claudio Santamaria. Tra le nuove serie in programma spiccano “Terapia di gruppo”, una seduta di analisi che coinvolgerà a turno i membri del cast, e “Pechino Express”, con in gara strane coppie come quella formata da Matteo Salvini (interpretato da Alessandro Betti) e il suo portaborse, impegnati in gare grottesche.

GialappaShow si conferma un punto di riferimento per la comicità televisiva legata all’attualità, riaffermando con questa nuova edizione la propria formula di satira trasversale e senza censure.

Il programma continua a coinvolgere volti noti del panorama televisivo, musicale e dello spettacolo italiano, proseguendo la storica tradizione della Gialappa’s Band che, dagli anni Ottanta, ha saputo innovare la comicità televisiva, mantenendo uno sguardo attento e irriverente sulla società e la politica italiana.