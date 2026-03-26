Il serale di Amici 25 è giunto al suo secondo appuntamento e proprio oggi, 26 marzo, è stata registrata la puntata che i telespettatori potranno vedere sabato prossimo. Le anticipazioni del web svelano che la squadra degli Zerbi-Cele ha vinto ben due delle tre manche della serata, invece il ballerino Alessio si è aggiudicato il premio di 10.000 euro che uno sponsor del programma mette in palio ogni settimana.

Nessuna vittoria per Emanuel Lo e Anna Pettinelli

Le anticipazioni del 2° serale di Amici svelano che la squadra capitanata da Zerbi e Celentano ha vinto due manche su tre, in particolare la prima e la seconda.

La terza partita, invece, se la sono aggiudicata i ragazzi di Cuccarini e Peparini, quindi questo vuol dire che il team di Emnauel Lo e Anna Pettinelli è stato sempre sconfitto.

Il premio Enel dal valore di 10.000 euro, invece, è andato ad Alessio.

I guanti di sfida della puntata

Nel corso della registrazione della seconda puntata del serale i professori hanno schierato diversi guanti di sfida, i primi di quest'edizione di Amici.

Emiliano e Alex, per esempio, si sono confrontati due volte e hanno ottenuto una vittoria a testa: la giuria, dunque, ha dato un sostanziale parecchio tra l'alunno di Alessandra Celentano e quello di Veronica Peparini.

Durante la serata c'è stata anche una prova che ha visto contrapposti Alessio e Nicola sulla stessa coreografia, e il punto lo ha ottenuto il ballerino classico.

Nel canto, invece, la comprata tra Riccardo e Gard è stata annullata perché due giudici hanno votato per uno e altri due per il secondo.

Coppia a sorpresa nella scuola di Amici

Tra una lezione e l'altra ad Amici possono nascere simpatie e attrazioni inaspettate, come quella che è stata svelata nel daytime del 26 marzo.

Valentina e Nicola si sono avvicinati molto lentamente e solo dopo l'inizio del serale hanno capito che tra loro c'era qualcosa di più.

In queste ore, infatti, i telespettatori hanno assistito ai baci che la cantante e il ballerino si sono scambiati nella casetta dove vivono assieme a tutti gli altri titolari e in molti si sono detti stupiti di questa nuova coppia.

Durante l'anno scolastico ci sono stati altri flirt, soprattutto quello tra Plasma e Flavia che ha fatto sognare il pubblico finché lei non è stata mandata via da Anna Pettinelli.