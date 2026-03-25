Venerdì 3 aprile il palinsesto di Rai 1 subirà alcune modifiche significative per lasciare spazio a uno degli appuntamenti religiosi più importanti del periodo pasquale. La rete ammiraglia della TV pubblica ha infatti deciso di riorganizzare la prima serata, rinunciando all'appuntamento con Affari Tuoi mentre Il Paradiso delle signore 10 sarà regolarmente in onda nel pomeriggio.
Il Paradiso delle Signore confermato nel pomeriggio di venerdì 3 aprile
Nessuna variazione per gli affezionati della soap Il Paradiso delle Signore, che continuerà ad andare regolarmente in onda nel consueto slot pomeridiano.
La serie, ambientata nella Milano degli anni ’60, resta uno dei pilastri della programmazione quotidiana di Rai 1 e non subirà interruzioni, garantendo continuità al pubblico.
Subito dopo l'appuntamento speciale con A sua immagine e quello con La volta buona, la soap sarà trasmessa dalle 16:10 in poi su Rai 1.
Salta Affari Tuoi in access prime time: cambio programmazione Rai del 3 aprile
Diversa la situazione per Affari Tuoi, che non verrà trasmesso nella fascia dell’access prime time. Il game show lascia spazio a una programmazione speciale legata alle celebrazioni religiose del Venerdì Santo, come spesso accade in questa ricorrenza.
Al posto del consueto intrattenimento, Rai 1 trasmetterà in diretta la Via Crucis presieduta per la prima volta da Papa Leone.
L’evento, che si svolge tradizionalmente al Colosseo di Roma, rappresenta uno dei momenti più solenni della Settimana Santa e richiama ogni anno milioni di fedeli da tutto il mondo e milioni di spettatori anche in televisione.
La Via Crucis stravolge la programmazione del Venerdì Santo di Rai 1
La decisione della Rai si inserisce nella tradizione televisiva italiana che, in occasione del Venerdì Santo, privilegia contenuti di carattere religioso e spirituale. Una scelta che continua a riscuotere attenzione e rispetto da parte del pubblico, anche in un panorama televisivo sempre più orientato all’intrattenimento.
Alle 20:35, subito dopo uno speciale di Porta a Porta condotto da Bruno Vespa, andrà in onda la Via Crucis prevista dalle 21:00 alle 23:00 circa in diretta.