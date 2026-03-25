Cambio nella programmazione Mediaset con l'arrivo di aprile: l'appuntamento serale con Forbidden Fruit è stato spostato al mercoledì. La dizi turca andrà in onda dal 1° aprile con una puntata speciale in prima serata che durerà fino a mezzanotte.

Vanina - Un vicequestore a Catania, chiude i battenti questa sera, 25 marzo e lascia libero lo spazio del mercoledì sera. Il giovedì, invece, a partire dal 3 aprile, ci saranno Pio e Amedeo con il loro nuovo show per festeggiare con il pubblico i 25 anni della loro carriera.

Appuntamento speciale con Forbidden Fruit

Forbidden Fruit è stata cancellata dal giovedì sera per l'arrivo dello show di Pio e Amedeo, "Stanno tutti invitati". Il duo comico festeggia i 25 anni di carriera con tre serate evento che andranno in onda su Canale 5. I fan della dizi turca che vedere protagonista Yildiz, però, potranno tirare un sospiro di sollievo. Forbidden Fruit, infatti, andrà in onda il mercoledì dal 1° aprile e occuperà il posto lasciato libero da Vanina - Un vicequestore a Catania che termina questa sera. Nelle prossime puntate, Yildiz proporrà ad Aysel di fare da tata a suo figlio, visto che quella che ha contattato pretende una cifra esorbitante per svolgere il suo lavoro.

Le novità non finiranno qui perché Halit farà un passo molto importante verso la sua ex. Dopo averle fatto vedere la casa per il piccolo Halit Can, l'uomo chiederà a Yildiz di tornare con lui.

Halit e Yildiz torneranno ad essere una coppia?

Le anticipazioni di Forbidden Fruit, Halit continuerà ad indagare su Mister X e scoprirà che il suo nemico ha un'alleata inaspettata. L'uomo rintraccerà Sahika in Svizzera e darà a due uomini l'incarico di prenderla e portarla da lui. Ci sarà spazio anche per Yigit che metterà Ender e Kaya con le spalle al muro e pretenderà che si sposino. Dopo una discussione con sua madre, il ragazzo sparirà nel nulla e Kaya ed Ender saranno disperati. Oltre a Forbidden Fruit, potrebbe esserci l'arrivo di una nuova soap turca per la prima serata di Canale 5. Si tratta di The Nightfall, la dizi turca che Canale 5 aveva annunciato per l'autunno e che, essendo stata rimandata, probabilmente debutterà a primavera.