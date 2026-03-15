Cambio programmazione tv sulle reti Mediaset a partire dal prossimo lunedì 16 marzo 2026. Le novità riguarderanno l'appuntamento con La forza di una donna, la fortunata serie turca di Canale 5 che si allungherà ulteriormente in daytime con la messa in onda anche di domenica pomeriggio.

Per Beautiful, invece, arriverà l'ennesimo accorciamento: la soap opera americana slitterà nella fascia pomeridiana per lasciare spazio al daytime del Grande Fratello Vip.

Mediaset cambia la programmazione dal 16 marzo: La forza di una donna si allunga

Le novità sul cambio programmazione Mediaset previsto dal 16 marzo in poi prevede un allungamento per La forza di una donna, la seguitissima soap opera turca che tutti i giorni appassiona una media di oltre 2,2 milioni di fedelissimi spettatori toccando punte di share del 26%.

Dopo l'approdo di Amici 25 nella fascia del prime time con il serale, l'appuntamento con La forza di una donna conquisterà il daytime della domenica pomeriggio.

La serie turca si allungherà così ulteriormente toccando la durata di 7 giorni su 7 con messa in onda di puntate inedite che terranno compagnia al pubblico, seppur in uno slot orario differente.

Gli episodi domenicali de La forza di una donna, infatti, saranno trasmessi nello slot orario che va dalle 15:15 alle 16:00 circa, per poi lasciare spazio al secondo appuntamento settimanale con Verissimo, il talk show condotto da Silvia Toffanin.

Beautiful si accorcia nella programmazione tv Mediaset

Il cambio programmazione Mediaset previsto dal 16 marzo in poi interesserà anche l'appuntamento con Beautiful, la soap opera americana che negli ultimi anni è stata fortemente bistrattata dai vertici del Biscione con degli orari di messa in onda discutibili.

I nuovi episodi andranno in onda in forma ridotta per lasciare spazio al daytime del Grande Fratello Vip, previsto tutti i giorni dalle 13:40 alle 14:00 circa.

La soap con Ridge e Brooke, quindi, prenderà la linea intorno alle 14:00 e andrà avanti per soli 15 minuti, dato che alle 14:15 è confermata la messa in onda di Forbidden Fruit in prima visione assoluta, con un episodio inedito che sarà in onda fino all'inizio di Uomini e donne.