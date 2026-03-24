Le trame dei nuovi episodi di Forbidden Fruit in programma da lunedì 30 a domenica 5 aprile in prima visione su Canale 5 rivelano che Halit Argun informerà Yildiz Yilmaz di voler tornare insieme a lei. Yigit, invece, si darà alla fuga dopo aver fatto una particolare richiesta ad Ender e Kaya.

Halit informa Yildiz di voler tornare insieme a lei

Yildiz deciderà di trovare una tata per suo figlio Halitcan. La donna farà un colloquio con una donna ma deciderà di non assumerla a causa dell'esosa cifra richiesta per prendersi cura del bambino. La sorella di Zeynep, a questo punto, offrirà il lavoro ad Aysel per la metà del compenso.

Nel frattempo, Halit porterà Yildiz nell'abitazione che ha comprato per la nascita del loro figlio Haltican. In questa circostanza, l'imprenditore proporrà alla donna di tornare insieme, desideroso di formare una famiglia unita. La richiesta getterà in confusione la sorella di Zeynep, che chiederà aiuto a Leyla.

Yigit fa perdere le proprie tracce

Le anticipazioni settimanali della serie tv raccontano che Yildiz chiederà a Leyla di aiutarla a stilare una lista di pregi e difetti di Halit. Allo stesso tempo, quest'ultimo scoprirà che Nadir ha stretto un'alleanza con Ender. L'imprenditore, a questo punto, si metterà sulle tracce di Sahika, trovandola in Svizzera. Halit invierà due suoi uomini a prelevare la donna e portarla nuovamente in Turchia,

Yigit, intanto, pretenderà che Kaya ed Ender diventino marito e moglie, minacciandoli in caso contrario di perderlo per sempre.

I due non appariranno propensi ad accettare la richiesta, tanto che il giovane deciderà di darsi alla fuga. Yigit verrà ritrovato qualche ora dopo dai genitori, che saranno costretti a sposarsi per evitare ulteriori colpi di testa di lui.

Yigit ha lasciato Lila

Nel frattempo, negli ultimi appuntamenti di Forbidden Fruit andati in onda a fine marzo sui teleschermi di Canale 5, Sahika ha ordinato ad Yigit di far cadere Lila ai suoi piedi. I due giovani hanno iniziato a vedersi di nascosto. La darklady ha ordinato al nipote di chiedere a Lila di diventare sua moglie, pregandolo di fare tutto di nascosto. Il risveglio di Lila non è stato dei più romantici poiché Yigit ha deciso di mettere fine al loro matrimonio appena celebrato, non sentendosi soddisfatto dalla loro prima di notte di nozze.

La ragazza è apparsa disperata come Yigit, che è stato costretto a comportarsi male a causa di Sahika.

La darklady, intanto, ha chiesto a Zehra di aiutarla ad organizzare il suo fidanzamento ufficiale con Halit. In questa circostanza, la donna ha scoperto che il signor Argun non intende divorziare da Yildiz. Sahika furiosa ha rivelato a tutti che Yigit è il figlio di Ender e Kaya.