Il 15 maggio, Paramount+ lancerà in esclusiva Dutton Ranch, il nuovo capitolo dell’universo narrativo di Yellowstone. I primi due episodi segneranno il ritorno di Kelly Reilly e Cole Hauser nei ruoli di Beth Dutton e Rip Wheeler. La serie seguirà la coppia nel tentativo di costruire una nuova vita in Texas, lontano dallo Yellowstone Ranch e dai fantasmi del passato, come mostrato nel trailer.

In Texas, Beth e Rip affronteranno una realtà spietata e un potente ranch rivale. La narrazione sottolinea che nel sud del Texas “il sangue conta più di ogni altra cosa, il perdono è raro e il prezzo della sopravvivenza potrebbe essere la propria anima”, mettendo alla prova la loro resilienza.

Cast e produzione

Oltre a Kelly Reilly e Cole Hauser, il cast di Dutton Ranch include stelle come Ed Harris e Annette Bening, con Finn Little, Juan Pablo Raba, Jai Courtney, J.R. Villarreal, Marc Menchaca e Natalie Alyn Lind. La prima stagione, di nove episodi, sarà rilasciata settimanalmente dopo il doppio appuntamento iniziale, mantenendo l’intensità tipica del franchise di Yellowstone.

Prodotta da Paramount Television Studios, 101 Studios e Bosque Ranch Productions, la serie è creata dallo showrunner Chad Feehan e dagli executive producer Taylor Sheridan e John Linson, con un team di produttori esecutivi. La trama vede Beth e Rip lottare per la sopravvivenza del loro ranch di settemila acri in Texas, affrontando tempi difficili e una dura competizione, mentre cercano di guidare il giovane Carter.

L'universo di Yellowstone si espande

L’universo narrativo di Yellowstone, ideato da Taylor Sheridan e John Linson, è un successo televisivo che ha generato numerosi spin-off. La serie madre, con Kevin Costner, è celebre per i suoi conflitti. Dutton Ranch è il primo spin-off interamente dedicato a Beth e Rip, personaggi amati della saga. Con questo progetto, Paramount+ rafforza il suo impegno verso produzioni di alta qualità.