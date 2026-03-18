Il potere di Nadir vacilla sotto il peso di un passato che credeva di aver sepolto per sempre. Nelle prossime puntate di Forbidden Fruit, l’avvocato Metin consegnerà a Halit una prova fotografica dal valore inestimabile: uno scatto che ritrae il suo rivale con addosso un bedlah, il tipico costume a due pezzi della danza del ventre. Quella che per anni è stata la causa di un ricatto finito nel sangue diventa ora l’arma perfetta nelle mani di Argun, pronto a usare l’immagine legata a un vecchio omicidio per ricattarlo e riprendersi l’azienda.

Chi è Nadir, il complice di Sahika

A breve in Forbidden Fruit si scoprirà l’identità di “X”, l’uomo che manovra Sahika e con cui le parla in segreto. Si chiama Nadir ed è una vecchia conoscenza di Halit. Ha ingaggiato Sahika per incastrarlo e diventare socio della sua azienda, obiettivo che riuscirà a portare a termine.

Nadir vuole vendicarsi perché Halit l’ha tradito, facendolo finire in prigione. Tuttavia, quando Halit chiederà all’avvocato Metin di indagare sulla detenzione di Nadir, emergerà che è stato in carcere anche per omicidio.

Nadir ha ucciso per un ricatto

Halit vorrà vederci chiaro e chiederà a Metin di scavare più a fondo per scoprire qualche dettaglio in più sulla vicenda, e ciò che emergerà sarà sconvolgente.

“Ho notizie molto buone – dirà Metin, dopo aver effettuato le indagini – Sono andato nelle tre prigioni dove Nadir è stato detenuto. Ho parlato con ex detenuti e guardie, e sono riuscito a contattare persone influenti all’interno. Ho trovato il suo punto debole”.

Metin gli confermerà che Nadir ha ucciso un uomo dopo una lite, come già sapevano: “Ma la lite non è avvenuta per soldi, come pensavamo: Nadir è stato ricattato”.

La foto che distrugge Nadir: in costume da danza del ventre per un ricatto

Metin mostrerà a Halit una foto compromettente di Nadir, che lo ritrae con indosso il bedlah, il costume a due pezzi usato per ballare la danza del ventre. In quell’immagine si vede Nadir con un reggiseno con gli strass e un velo usato come gonna.

“Nadir non sa nulla di questa foto. Crede di aver eliminato tutte le copie, ma il figlio dell’uomo morto ne ha conservata una. Sono riuscito a comprarla per una cifra molto alta”, dirà Metin.

Halit non riuscirà a credere ai suoi occhi e gli scapperà pure un sorriso: “I soldi non contano, Metin. Questa foto vale tantissimo adesso. Recupereremo le nostre quote”. Halit, però, sarà curioso di sapere perché Nadir indossi un costume a due pezzi: “All’inizio era una semplice estorsione – dirà Metin – Poi Nadir non ne ha più potuto e c’è stata una rissa. Una notte lo hanno portato via dal letto, picchiato e costretto a indossare quei vestiti per fotografarlo. Con quelle foto in mano, Nadir non poteva reagire”.

Halit avrà una preziosa prova in mano, che potrebbe portarlo a riavere le quote dell’azienda.