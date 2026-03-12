Nelle prossime puntate di Forbidden Fruit, il mistero sull’identità dell’enigmatico “X” giungerà finalmente a una svolta. L’uomo che ha orchestrato nell’ombra ogni mossa di Sahika per distruggere l’impero di Halit deciderà di uscire allo scoperto, svelando un legame profondo e tormentato con il passato del patriarca degli Argun. Si tratta di Nadir, un ex socio e vecchio amico di Halit, tornato in libertà con un unico obiettivo: vendicarsi dell’uomo che, anni prima, lo ha tradito causandone la condanna. A prestare il volto a questo nuovo e carismatico villain sarà l’attore Hakan Karahan, una vecchia conoscenza per i telespettatori italiani, che lo hanno già apprezzato nel ruolo del gelido e spietato Nezir nella serie di successo La forza di una donna.

‘X’ esce allo scoperto e scarica Sahika

Da quando è iniziata la terza stagione di Forbidden Fruit, il pubblico si sta chiedendo chi sia quell'uomo misterioso che parla segretamente con Sahika. È chiaro che sia un nemico di Halit, visto che sta facendo di tutto per distruggerlo, e la sua identità resterà segreta ancora per poco.

Perché, molto presto, il famigerato “X” – che è la lettera con cui Sahika lo ha salvato nella rubrica del telefono – si stuferà dell’operato di Sahika. È vero, la donna riuscirà a farlo diventare socio dell'azienda di Halit, ma lui avrebbe voluto che Sahika convolasse a nozze con il suo nemico. Visto che non adempirà pienamente al suo compito, “X” le dirà di abbandonare Istanbul e di lasciare tutto in mano a lui.

Nadir esce dall’ergastolo e torna per distruggere Halit

Sahika lascerà la città – sarà un’uscita di scena molto breve – e a Istanbul approderà “X”, che svelerà al grande pubblico la sua identità.

Si chiama Nadir ed è un vecchio amico, nonché ex socio, di Halit. Una collaborazione fatta di affari sporchi e quando Halit ha deciso di tirarsi indietro, ha scelto di denunciarlo, consegnando Nadir alla polizia e condannandolo all’ergastolo. Per Halit tutto è andato bene fino a quando Nadir è stato scarcerato per buona condotta: ora per lui inizia la vera vendetta.

Hakan Karahan è Nadir, il nuovo nemico di Halit

Quindi, a breve, nel cast di Forbidden Fruit ci sarà un nuovo ingresso. Nadir verrà interpretato da Hakan Karahan, che al pubblico di Canale 5 è noto per il ruolo del vendicativo Nezir ne La forza di una donna.

Nella sua filmografia vanta la partecipazione a diverse serie. Nel 2021 ha preso parte anche nel cast di Love is in the air, che vedeva protagonisti Eda e Serkan. In quell’occasione interpretò il cuoco Alexander, che iniziò un flirt con la zia di Eda.

Con questo nuovo ruolo in Forbidden Fruit, l’attore torna a vestire i panni di un antagonista freddo e calcolatore, promettendo scontri epici con il patriarca degli Argun.