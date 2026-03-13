Le trame delle puntate turche di Forbidden Fruit in programma tra qualche settimana su Canale 5 rivelano che Nadir farà il suo arrivo ad Istanbul, chiedendo a Sahika di andarsene poiché ha fallito nel suo piano di conquistare Halit. Il nuovo arrivato dimostrerà di provare rancore nei confronti del signor Argun per un torto subito in passato.

Sahika lascia Istanbul ma prima avvelena Yildiz, Halit, Ender e Aysel

Nadir farà il suo arrivo a Istanbul dopo diverso tempo. Il pubblico scoprirà che il nuovo arrivato aveva ordinato a Sahika di conquistare Halit per vendicarsi di un torto subito in passato.

Nadir ordinerà alla darklady di lasciare la città dopo aver fallito nel piano. L'uomo capirà di non aver bisogno della sorella di Kaya quando entrerà in possesso del 50% delle azioni dell'Argun Holding. Sahika prima di lasciare Istanbul proverà ad avvelenare Yildiz, Halit, Ender e Aysel. Il piano verrà sventato dall'intervento provvidenziale di Leyla. Allo stesso tempo, Nadir si metterà in contatto con il signor Argun, recandosi a trovarlo in ospedale.

Nadir prova rancore verso Halit

Le anticipazioni della serie tv rivelano che Nadir dimostrerà di provare rancore nei confronti di Halit dovuto a vecchi problemi di tanti anni prima. Il pubblico apprenderà che il signor Argun aveva denunciato il suo vecchio socio, accusandolo di averlo coinvolto in alcuni vecchi affari loschi in azienda.

Nadir era stato sbattuto in prigione e aveva promesso che una volta uscito l'avrebbe fatta pagare cara ad Halit.

Il nuovo arrivato cercherà di avvicinarsi ad Ender grazie ad alcuni escamotage dopo aver capito che potrebbe essergli utile per il suo piano. Nadir proporrà alla donna di fare le sue veci nell'Argun Holding. L'iniziativa non piacerà ad Halit che vedrà riapparire all'orizzonte una sua vecchia conoscenza.

Ender è riuscita a smascherare il doppio gioco di Sahika

Nel frattempo, nelle ultime puntate di Forbidden Fruit andate in onda a metà marzo in prima visione su Canale 5, Erim e Lila si sono recati a conoscere il piccolo Halitcan, il fratellastro appena venuto al mondo da Yildiz. Ender si è fatta trovare in casa per avere un confronto col suo secondogenito.

In questa circostanza, la donna ha ordinato ad Altin di portarle il telefono di Sahika, all'oscuro che sta facendo il doppio gioco. La governante ha informato la darklady, che le ha dato uno smartphone diverso dal suo. Ender è riuscita comunque a rubare il secondo telefono di Sahika, con cui l'ha contattata per dirle di averla smascherata.

Zehra, intanto, è andata a pranzo con Akin dove lui le ha chiesto di poter conoscere Halit per convincerlo della necessità di un agente per la pubblicazione del manoscritto.