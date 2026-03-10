Le trame delle prossime puntate di Forbidden Fruit in programma da lunedì 16 a sabato 21 marzo in prima visione sui teleschermi di Canale 5 rivelano che Halit ordinerà ad un complice di pedinare Yildiz. Lila e Yigit, invece, si sposeranno in grande segreto.

Halit chiede a Sitki di pedinare Yildiz

Sahika cercherà di screditare Yildiz, convincendo Halit che abbia una storia d'amore con Emir. L'imprenditore, a questo punto, ordinerà a Sitki di spiare ogni mossa della sua coniuge per coglierla con le mani nel sacco. Yildiz scoprirà di essere pedinata dall'uomo e per questo coinvolgerà alcune sue persone care a prendersi gioco di Halit.

Allo stesso tempo, la sorella di Zeynep continuerà a rifiutare le richieste del signor Argun nonostante Asuman e alcuni collaboratori le consigliano di fare pace con lui.

Yigit e Lila si sposano in gran segreto

Le anticipazioni settimanali della serie tv turca rivelano che Ender e Yildiz stringeranno una nuova alleanza per isolare Sahika. Le due donne organizzeranno una riunione a cui parteciperanno i figli di Halit. Caner, intanto, ruberà un fascicolo allo studio di Kaya per proteggere la posizione legale della sorella di Zeynep.

Sahika, invece, manipolerà Halit, mostrandosi vulnerabile per favorire il rientro del fratello alla dimora.

Intanto, la storia d'amore tra Lila e Yigit continuerà nonostante la disapprovazione di Sahika.

I due ragazzi decideranno di convolare a giuste nozze all'oscuro di tutti. La mattina seguente, il figlio di Ender abbandonerà la sposa come gli era stato ordinato di fare da Sahika. Quest'ultima, invece, chiederà a Zehra di aiutarla ad organizzare una festa per celebrare il suo fidanzamento con Halit. Ender deciderà d'intervenire per impedire alla darklady di ottenere quello che desidera, aumentando la tensione tra i coniugi Argun.

Infine Kaya aiuterà Leyla a scappare dall'ex marito violento, occupandosi delle questioni legali e organizzative.

Sahika ha ordinato ad Yigit di allontanarsi da Lila

Nel frattempo, nelle ultime puntate di Forbidden Fruit andate in onda ad inizio marzo in Italia, Sahika ha continuato a portare avanti il suo diabolico piano, desiderosa di mettere le mani sul cospicuo patrimonio di Halit.

La darklady ha drogato Erim dopo averlo aizzato contro Yildiz. Non contenta, la sorella di Kaya ha scambiato il figlio appena nato della rivale in modo tale che Halit non risultasse essere il padre. Sahika ha inoltre manovrato Yigit per far si che Lila cadesse ai suoi piedi. La giovane ha baciato il ragazzo al termine di un party. Sahika, a questo punto, ha ordinato ad Yigit di allontanarsi da Lila dopo aver scoperto che ha fatto breccia nel suo cuore.