Oggi, 13 marzo, è andata in onda la puntata di Uomini e donne in cui diversi componenti del parterre sono andati via. Elisabetta Gigante ha lasciato lo studio e Sebastiano Mignosa l'ha seguita, ma nei prossimi giorni ci sarà un altro colpo di scena. La dama tornerà dicendosi pronta a nuove conoscenze, invece il cavaliere non si vedrà più agli Elios.

Addio a sorpresa a Uomini e donne

La puntata di Uomini e donne del 13 marzo si è aperta con un annuncio a sorpresa di Elisabetta: "Oggi lascio il programma. Non sono attratta da nessuno e non vi voglio prendere in giro.

La mia testa è altrove".

La dama ha salutato affettuosamente Maria De Filippi, ma mentre stava raggiungendo il backstage è intervenuto Sebastiano: "Vado via anch'io. Lei era l'unico motivo per cui stavo qui".

In studio è nata una piccola discussione, ma alla fine entrambi i protagonisti del trono Over sono usciti di scena separatamente.

Gli spoiler delle nuove puntate

Cosa accadrà tra Elisabetta e Sebastiano lontano dalle telecamere di Uomini e donne? I fan se lo chiedono da giorni e le anticipazioni del web svelano che non c'è stato nessun ritorno di fiamma fuori dallo studio.

In una puntata che andrà in onda tra un paio di settimane, infatti, la dama riapparirà agli Elios e racconterà di aver sentito il cavaliere al telefono.

Nonostante questi contatti tra i due non tornerà il sereno, anzi lei deciderà di rimettersi in gioco nel programma di Canale 5.

Cos'è successo nelle ultime registrazioni

Elisabetta tornerà in studio a neppure un mese di distanza dall'addio al parterre e accetterà subito di dare un'altra chance a Stefano.

Sebastiano, invece, non si vedrà più agli Elios e questo confermerà la sua uscita definitiva dal cast Over di Uomini e donne.

Anche Sabrina avrà un ripensamento e si riaccomoderà tra le dame qualche settimana dopo aver lasciato la trasmissione per motivi di lavoro.

Tra i protagonisti delle prossime puntate ci sarà anche Marina, che finirà al centro di accese discussioni con entrambi gli opinionisti del dating-show.

Gemma, infine, tornerà ai margini del programma e in studio non si parlerà neppure delle dichiarazioni di Giorgio su un loro eventuale riavvicinamento.