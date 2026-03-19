Le trame delle puntate turche di Forbidden Fruit in programma prossimamente su Canale 5 rivelano che Erim si trasferirà a vivere da Ender dopo aver avuto una pesante lite con Halit. Yildiz, invece, aggredirà Leyla, scoperto che ha una tresca con suo marito.

Erim, Zehra e Lila scoprono la relazione extraconiugale di Halit

Tutto inizierà quando Zerrin avviserà Yildiz sulla strana complicità sorta tra Halit e Leyla. La donna, a questo punto, deciderà di sorvegliare il consorte, cogliendolo con la segretaria nella casa che aveva acquistato per i loro appuntamenti clandestini.

Yildiz deciderà di andare via dopo aver fatto i bagagli. Il mattino seguente, la donna pregherà Kaya di aiutarla nella causa di separazione da Halit. L'avvocato chiuderà in anticipo la luna di miele con Ender per cimentarsi nella causa della sua assistita. Nel frattempo, Erim, Zehra e Lila chiederanno delle spiegazioni al padre sulla relazione extraconiugale con Leyla. L'uomo si rifiuterà di rispondere alle domande dei figli, suggerendoli di farsi gli affari loro.

Yildiz aggredisce Leyla all'Argun Holding

Le anticipazioni dello sceneggiato turco rivelano che Erim si scaglierà contro suo padre, accusandolo di venire trattato ancora come un bambino. Halit, a questo punto, cercherà di schiaffeggiare il ragazzo, che non si lascerà intimidire da lui.

Erim farà i bagagli per trasferirsi dalla madre senza avvisare suo padre. Anche Lila prenderà in considerazione l'idea di lasciare la tenuta Argun. La donna annuncerà a Zehra di aver intenzione di chiedere dei soldi a Zerrin per prendersi un monolocale tutto per sé. Nel frattempo, le cose si metteranno male per Halit anche quando l'avvocato Metin gli consiglierà di accettare il divorzio poiché Yildiz può dimostrare la sua infedeltà. L'imprenditore firmerà i documenti senza batter ciglio quando l'ex moglie aggredirà Leyla all'Argun Holding.

Zehra ha aperto un canale online dov'è diventata popolare

Nel frattempo, negli ultimi appuntamenti di Forbidden Fruit andati in onda a metà marzo su Canale 5, Ender è apparsa sempre più determinata a separare Halit da Sahika per sempre.

La donna ha messo in atto una strategia ben precisa, chiedendo a Caner ed Emir di far sparire i documenti del divorzio per rallentare l'inter burocratico. Al tempo stesso, Ender ha cercato di convincere Yildiz a ripensarci, sottolineando i lati positivi di Halit. Tuttavia, la sorella di Zeynep è apparsa irremovibile nella sua scelta di chiedere il divorzio dall'imprenditore. Zehra, invece, ha deciso di sfruttare la sua visibilità, aprendo un canale online dov'è diventata popolare grazie al suo libro.