Le trame delle puntate turche di Forbidden Fruit in programma prossimamente su Canale 5 rivelano che Sahika organizzerà un piano per rovinare il viaggio di nozze di Ender e Kaya dopo aver scoperto che li hanno regalato un biglietto per le Maldive. La donna distruggerà il passaporto della cognata per impedirle di partire.

Nadir regala un biglietto per le Maldive a Ender e Kaya

Ender e Kaya decideranno di dare una chance al loro matrimonio e per questo informeranno Yigit della loro scelta. Il ragazzo apparirà contento della pace tra i suoi genitori, tanto da riferirlo immediatamente a Sahika.

Quest'ultima, a questo punto, deciderà di mettere i bastoni tra le ruote alla coppia. La darklady approfitterà di un regalo di Nadir, che offrirà ad Ender e Kaya un biglietto per le Maldive per effettuare il loro viaggio di nozze. Sahika chiederà una spiegazione all'uomo per poi augurarsi che il fratello non accetti il regalo e rimanga a Istanbul. Ma Kaya accetterà di andare alle Maldive, provocando la reazione di sua sorella.

Sahika rovina il viaggio di nozze di Ender

Le anticipazioni della serie tv rivelano che Sahika rovisterà tra gli oggetti personali di Ender, riducendo il passaporto in mille pezzi per impedire di partire per il viaggio di nozze. La donna sarà costretta a rimandare la partenza a causa del danneggiamento del documento valido per l'espatrio.

Ender crederà che sia stata Sahika a combinare tale guaio ma non avrà le prove per dimostrarlo. Kaya non si scoraggerà, organizzando un viaggio di qualche giorno non lontano da casa. La trasferta avrà durata breve poiché una chiamata improvvisa scombussolerà i piani della coppia.

Sahika ha spinto Halit a credere che Yildiz abbia una storia con Emir

Nel frattempo, nelle ultime puntate di Forbidden Fruit andate in onda a metà marzo in televisione, Zehra ha accettato di prendere parte ad un'ospitata televisiva per promuovere il suo nuovo libro. La scrittrice ha detto ad Yildiz di essere stata invitata in televisione. Le due donne hanno scoperto che il programma non era proprio come se lo aspettavano una volta giunte nell'emittente.

Zehra e Yildiz sono rimaste vittime di uno scandalo, che ha fatto arrabbiare Halit.

Lila, invece, ha continuato ad incontrare Yigit nonostante lui sia convinto della differenza di condizioni economiche in cui vivono.

Yildiz, invece, si è accorta che Halit la sta facendo sorveglianza e per questo gli ha teso un agguato grazie all'aiuto dei suoi amici. La donna umiliata ha chiesto il divorzio a suo marito per poi trasferirsi a casa di Ender. Allo stesso tempo, Sahika ha spinto Halit a credere che Yildiz abbia una storia d'amore con Emir.