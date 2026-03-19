Al Grande Fratello Vip: Raimondo Todaro ha raccontato della fine del suo matrimonio con Francesca Tocca, storica ballerina nel cast di Amici di Maria De Filippi.

Tra le prime ed importanti confidenze nella casa del Grande Fratello Raimondo Todaro parlando con Nicolo Brigante ha rotto il silenzio anche sulla fine del suo matrimonio con la ballerina Francesca Tocca:

“ Noi ci siamo sposati nel 2014. Ci siamo lasciati a fine 2019", ha fatto sapere l'ex professore di ballo latino di Amici di Maria De Filippi.

Tra le altre dichiarazioni rilasciate nella Casa di Grande Fratello, ha poi fatto sapere: "Siamo stati quasi due anni, un anno e mezzo separati.

Poi ci abbiamo riprovato. Poi ci siamo rilasciati".

L'ex prof di Amici si racconta al reality di Mediaset

In un periodo di coppia vissuto tra alti e bassi Raimondo Todaro e Francesca Tocca hanno provato a più riprese ad avere una vita matrimoniale stabile, seppur non riuscendo mai nell'intento. Tuttavia, Raimondo non alcun rimorso ed é consapevole del fatto di portare ancora rispetto all'ex compagna con cui ha raggiunto la paternità:

" Comunque è la mamma di tua figlia.”, ha quindi aggiunto tra le prime confidenze rilasciate tra le mura della Casa di Cinecittà, apparendo visibilmente provato a detta di molti utenti attivi sui social.

Tra i protagonisti più discussi della prima puntata di Grande Fratello, Raimondo Todaro ha inoltre registrato un accesso confronto con Selvaggia Lucarelli.

L'opinionista per l'occasione lo ha tacciato di averle negato sempre il saluto, in particolare nei corridoi del reality show e ancor prima del via al rinnovato Grande fratello, dandogli dello "scarsamente educato". Dal suo canto Todaro ha ammesso di non essere in buoni rapporti con lei, per poi chiarire di non aver rivolto il saluto neanche a Cesara Buonamici, anche per evitare trattamenti di favoritismo ad personam a suo beneficio nella competizione del gioco.