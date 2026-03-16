Gli spoiler degli episodi turchi di Forbidden Fruit previsti nelle prossime settimane di programmazione su Canale 5 rivelano che Ender metterà in atto una vendetta ai danni di Yildiz dopo che Yigit finirà nei guai per colpa sua. La sorella di Caner farà in modo che la donna insieme a Zehra finiscono dietro alle sbarre durante una retata della polizia in un locale.

Ender organizza una vendetta ai danni di Yildiz

Nadir inviterà Yigit ad andare con lui al casinò anche se gli nasconderà di essere il proprietario. L'uomo raccomanderà ai dipendenti di trattarlo come un semplice cliente.

Yigit capirà immediatamente di essere caduto in inganno e per questo motivo non giocherà più del dovuto. Il mattino dopo, il ragazzo avviserà la madre sul comportamento di Nadir. Ender, a questo punto, organizzerà un piano per vendicarsi di Yildiz, rea di aver fatto ricadere la colpa del furto di una foto compromettente di Nadir su Yigit. La donna chiederà aiuto a Caner per mettere in atto una vendetta. Ender spedirà un invito per una serata in un locale ad Yildiz. Quest'ultima accetterà di recarsi all'evento in compagnia di Zehra.

Zehra e Yildiz finiscono dietro alle sbarre

Le anticipazioni della dizi turca rivelano che Yildiz capirà subito di non essere finita ad un'associazione beneficia ma deciderà ugualmente di fare una partita alla roulette russa.

Sarà in questa circostanza che la polizia farà irruzione nel locale per portare in arresto tutti i clienti. Zehra e Yildiz finiranno dietro alle sbarre provocando l'ira di Halit, che cercherà di tirarle fuori il prima possibile dalla scomoda situazione. Ender stringerà un'alleanza sempre più forte con Sahika, che intanto causerà una frattura tra Halit e Yildiz e farà in modo che gli affari loschi di Nadir vengano a galla.

Yildiz ha chiesto il divorzio ad Halit

Nel frattempo, negli ultimi appuntamenti di Forbidden Fruit andati in onda a metà febbraio in Italia, Yildiz è apparsa finalmente felice dopo aver riabbracciato suo figlio Halican dopo che era stato scambiato alla nascita con un altro. La donna ha raggiunto la tenuta Argun per informare Halit di aver deciso di divorziare da lui, non accettando che abbia una storia d'amore con Sahika.

L'uomo non ha preso bene la novità, sostenendo che nessuna donna l'abbia mai lasciato. Il malumore dell'imprenditore è peggiorato quando ha scoperto che Kaya ha deciso di assumersi la difesa di Yildiz durante la causa di divorzio in tribunale. Halit si è sentito ingannato dall'avvocato, con il quale aveva lavorato in passato in azienda.

Nel frattempo, Ender ha consegnato una lettera e una foto ad Emir con la speranza che la possa perdonare. Infine Zehra ha scoperto che il suo libro è un successo in Turchia.