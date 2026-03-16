Nel giorno in cui è iniziata una nuova settimana, i fan di Uomini e donne si stanno chiedendo quando andranno in onda le puntate che sono state registrate mercoledì e giovedì scorso. Stando alle anticipazioni del web, infatti, a breve i telespettatori assisteranno ad una quasi rissa tra Ciro Solimeno e Matteo Stratoti, ma anche alla scelta improvvisa di Sara Gaudenzi.

I colpi di scena in arrivo a Uomini e donne

Da diversi giorni sul web si sta parlando di quello che è accaduto nelle ultime due registrazioni di Uomini e donne, soprattutto tra i giovani del cast.

Le anticipazioni delle prossime puntate, infatti, svelano che due protagonisti del cast sfioreranno la rissa al termine di una discussione molto accesa: ad arrivare quasi alle mani saranno Ciro e Matteo, rispettivamente "collega" e corteggiatore di Sara.

I due ragazzi litigheranno a lungo, si accuseranno reciprocamente e poi avranno un faccia a faccia che spingerà i presenti a intervenire per dividerli.

Il pressing di Tina su Sara

Un altro colpo di scena che andrà in onda a breve su Canale 5, sarà la decisione di Sara di lasciare Uomini e donne in coppia.

Le anticipazioni, infatti, informano fan e curiosi del fatto che la tronista farà la scelta all'improvviso (non era in programma) e spiazzerà tutti.

A spingere la ragazza ad interrompere la sua avventura nel dating-show saranno soprattutto gli interventi di Tina su un presunto accordo tra Sara e Alessio: turbata dagli attacchi dell'opinionista, la giovane proporrà al corteggiatore di continuare la conoscenza lontano dai riflettori e lui accetterà.

Le riprese della settimana

Le registrazioni di Uomini e donne vanno avanti e già oggi, 16 marzo, il cast tornerà in studio per partecipare a puntate che saranno trasmesse in tv alla fine del mese in corso.

Alle riprese di questa settimana non dovrebbe partecipare Sara, che ha scelto Alessio giovedì scorso. L'unico tronista di questa seconda parte di stagione, dunque, è Ciro e dovrebbe rimanere solo lui fino a metà maggio.

Sul fronte Over, invece, Elisabetta e Sabrina sono tornate protagoniste dopo un breve periodo d'assenza e le loro frequentazioni sono tra già finite al centro delle dinamiche del programma.