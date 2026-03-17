Forbidden Fruit andrà in onda anche la domenica pomeriggio dal 22 marzo: dalle 14.40 alle 15.15 ci sarà spazio per le vicende di Yildiz.

Le anticipazioni tv annunciano l'arrivo di Nadir, un nuovo personaggio interpretato da Hakan Karahan, l'attore che vestiva i panni di Nezir ne La forza di una donna. Con il passaggio di Amici al serale, il pomeriggio domenicale vedrà susseguirsi Beautiful, Forbidden Fruit e La forza di una donna.

Domenica pomeriggio di soap a Canale 5

Cambiamenti a casa Mediaset con l'inizio della primavera: a partire dal 22 marzo, il pomeriggio della domenica sarà all'insegna delle soap.

Il talent show Amici di Maria De Filippi è arrivato alla fase finale e andrà in onda di sera, quindi lascerà libero lo spazio del pomeriggio domenicale. Beautiful, Forbidden Fruit e La forza di una donna occuperanno lo slot dalle 14.00 alle 16.30 lasciando il timone a Verissimo. Non ci sarà più un giorno di pausa per le soap di Mediaset che effettivamente andranno in onda tutti i giorni. Nel weekend sarà dato più spazio a La forza di una donna che durante la settimana va in onda con puntate di appena venti minuti, ma anche Forbidden Fruit si aggiudicherà un grosso spazio. La soap turca che vede protagonista Yildiz, ha già ottenuto una lunga puntata serale al giovedì, ma dal 22 marzo ci sarà anche la domenica pomeriggio, dalle 14.40 alle 15.15.

Anticipazioni delle prossime puntate di Forbidden Fruit

Le anticipazioni delle prossime puntate di Forbidden Fruit vedono al centro delle trame il personaggio di Mister X, l'uomo che c'è dietro a Shaika. La misteriosa nuova entrata è interpretata da Hakan Karahan, l'attore che interpretava Nezir ne La forza di una donna. Il suo personaggio, Nadir, apparirà nelle prossime puntate e darà alle trame ancora più mordente. Si tratta di un uomo d'affari, vecchio socio di Halit dal passato ingombrante. Nadir, infatti, costudisce un segreto molto importante: ha aiutato Sahika a far fuori suo marito e adesso la donna lo ricatta. Alle spalle di Nadir, tuttavia, c'è anche un grosso problema finanziario per cui ha pagato con il carcere e in cui era coinvolto anche Halit. La vendetta non si farà attendere-