Sono terminate poco fa le riprese di puntate di Uomini e donne che i fan potranno vedere su Canale 5 tra qualche settimana. Le anticipazioni che ha diffuso Lorenzo Pugnaloni alla fine della registrazione del 16 marzo, dunque, svelano che Alessio Pili Stella si è riavvicinato a Debora e invece Rosanna Siino ha baciato Michele dopo una cena romantica.

Strade diverse per Alessio e Rosanna

Le anticipazioni che sono trapelate sulle riprese di Uomini e donne del 16 marzo, riguardano i personaggi più chiacchierati di questo periodo.

Nel corso della registrazione odierna, infatti, si è parlato del riavvicinamento tra Alessio e Debora: dopo le incomprensioni della scorsa settimane su un bacio dubbio (per lui ci sarebbe stato, per lei no), i due hanno deciso di darsi un'altra chance.

Rosanna, invece, ha voltato pagina: dopo una cena romantica organizzata da Michele, la dama si è lasciata andare a baci appassionati.

Nuovi corteggiatori per Paola e Marta, e un bacio tra Ciro ed Elisa che ha fatto scappare Martina dallo studio.

Un solo tronista fino alla fine della stagione di Uomini e donne

Meno di una settimana fa Sara ha fatto la sua scelta (nel corso di una registrazione che andrà in onda entro la fine di marzo), quindi il numero dei tronisti del cast è cambiato.

Salvo colpi di scena, dunque, da qui al termine dell'edizione 2025/2026 del dating-show Ciro sarà l'unico a cercare l'anima gemella comodamente seduto sulla poltrona rossa.

La stagione si concluderà verso la metà di maggio, quindi è impensabile l'arrivo di un nuovo tronista perché avrebbe pochissimo tempo per fare un percorso credibile e concreto.

Flavio e Nicole ai titoli di coda

Nel weekend si è parlato di Uomini e donne anche per la rottura tra due protagonisti di questa edizione: tramite i loro account Instagram, infatti, Flavio e Nicole hanno ufficializzato la fine della loro breve storia d'amore.

La coppia si è formata a metà dicembre (quando è stata registrata la scelta), e neppure due mesi dopo c'è stato l'addio per divergenze caratteriali.

Martina, che è stata rifiutata alla fine del percorso, ha preso la palla al balzo per punzecchiare il tronista sui social: "Decisioni semplici portano a risultati vuoti".