Nelle prossime puntate di Forbidden Fruit, il passato criminale di Sahika tornerà a galla durante un confronto con Nadir. La donna ricorderà al suo ex alleato che tra loro esiste un segreto: entrambi sono coinvolti nella morte del suo ex marito. Con questa rivelazione, Sahika cercherà di ricattarlo per ottenere denaro e potere, dimostrando ancora una volta di essere pronta a tutto pur di salvarsi.

Sahika avvelena Halit e scappa

Il famoso “X”, che poi si rivelerà essere Nadir – nemico di Halit – scaricherà Sahika quando la donna non raggiungerà l’obiettivo che lui le aveva chiesto: sposare Halit.

Con la rabbia dentro, lascerà la città per fuggire in Svizzera, non prima di aver tentato di uccidere Halit, Yildiz ed Ender avvelenandoli.

Nonostante abbiano rischiato di morire, i tre saranno felici di non aver più Sahika nelle loro vite, fino a quando Nadir inizierà a tormentare Halit. Loro hanno dei conti in sospeso – Halit ha fatto finire in prigione Nadir per degli illeciti – e Nadir è tornato per vendicarsi, riuscendo ad acquistare, grazie alla complice Sahika, parte delle quote societarie dell’azienda di Halit e in più è riuscito a portare dalla sua parte Ender.

Sahika torna libera e senza accuse

Stanco dei soprusi, Halit giocherà una mossa azzardata, riportando Sahika in Turchia per averla di nuovo al suo fianco.

La donna non rischierà nemmeno di finire in prigione per tentato omicidio, visto che ci sarà la mancanza di prove.

Il suo ritorno non piacerà a Ender, che si sentirà in pericolo, ma nemmeno a Nadir, che lo vedrà come un tradimento. I due avranno modo di parlare da soli e dai loro discorsi emergeranno delle cose sconvolgenti.

Sahika sfida Nadir e pretende le azioni di Halit

“Devo dire che ammiro il tuo coraggio”, dirà Nadir e Sahika risponderà di non aver avuto altra scelta: “Halit è venuto a cercarmi. Che cosa avrei dovuto fare? Inoltre, se ricordi bene, mi avevi fregata per bene: non mi hai mai dato i soldi che mi spettavano”. “Allora dimmi… visto che sei venuta qui dopo aver fatto un accordo con Halit, immagino che tu abbia una richiesta”, dirà Nadir, ma quella di Sahika sarà perlopiù un piccolo promemoria: “Abbiamo molti segreti in comune, non è vero?

Siamo entrambi responsabili della morte del mio ex marito. In altre parole, siamo complici. Non avrei mai affidato la mia vita a un ex detenuto. Ho conservato tutte le conversazioni, i messaggi e i documenti. E se ti succedesse qualcosa… verrebbero fuori”.

A lui non piacerà sentirsi minacciato, ma sarà d'accordo a darle i soldi che le deve, ma Sahika alzerà la posta: “Voglio il doppio della cifra pattuita… e metà delle azioni che hai comprato da Halit”. Lui crederà che sia impazzita, mentre lei lo inviterà a riflettere bene, perché le conseguenze potrebbero essere amare.