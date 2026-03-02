Nelle prossime puntate di Forbidden Fruit, la strategia di Sahika per dividere Halit e Yildiz colpirà nel segno. Sfruttando la convivenza temporanea tra la ragazza ed Emre, Sahika convincerà Halit che il giovane stia cercando di sostituirsi a lui come figura paterna per il piccolo Halit Can. Il sospetto di una relazione clandestina spingerà Halit a un confronto diretto con Yildiz: irritato dalla presenza costante del ragazzo, accuserà Emre di essere un “incapace” che gioca a fare il padre. La risposta di Yildiz non si farà attendere, rinfacciandogli la sua ipocrisia e il legame mai interrotto con Sahika.

Sahika insinua il dubbio su Emre e Yildiz: la furia di Halit

Sahika farà credere a Halit che Emre stia cercando di rubargli il posto da padre di Halit Can e che il ragazzo possa avere una relazione con Yildiz, visto che quest’ultima vive nella sua casa. Questo dubbio si insinuerà nel cervello come un tarlo e il pensiero si accentuerà anche quando Zehra dirà al padre che Emre è molto affezionato a Halit Can.

Halit inizierà a essere più presente nella vita di Yildiz, telefonandole per avere notizie sul bambino, ma quando sentirà che con lei c’è sempre Emre, si arrabbierà. “Scusa, ma dov’è tua madre? Perché non ti aiuta?”, le dirà con tono autoritario, ma Yildiz avrà la risposta pronta: “È morto il suo vicino di casa ed è andato al suo funerale.

È per caso vietato?”.

Halit geloso di Emre: ‘Quello stupido vuole fare da padre a mio figlio’

Halit sarà sempre più insicuro e non solo la sommergerà di regali per il bambino, le farà anche visita, ma quando Yildiz noterà il suo atteggiamento ostile contro Emre, lo prenderà da parte in una stanza per parlargli. “Quello stupido che sta lì dentro sta cercando di fare da padre a mio figlio”, dirà Halit arrabbiato, ma Yildiz lo porterà con i piedi per terra: “Ma smettila, Halit. Il ragazzo sta solo cercando di aiutarci”.

Yildiz noterà che è geloso, così gli farà notare che, fino a pochi giorni prima, lui ha anche dubitato del fatto che Halit Can non fosse suo figlio. “Non ho dubitato di te senza motivo.

Sei sparita nel nulla. E se vogliamo parlare di quanto sei affidabile… meglio lasciar perdere”, dirà Halit.

Halit accusa Yildiz: ‘Hai una relazione con Emre?’

Yildiz gli farà notare che lui non si sta comportando meglio di lei, vista la sua relazione con Sahika: “Quando sono io a non volere qualcuno al tuo fianco, scoppia il finimondo. Ma siccome tu non vuoi Emre, dovrei forse cacciare il ragazzo da casa sua?”. Halit, così, le farà notare che è ancora sposata. “Ah, bene, finalmente l’hai detto. Non dimenticarlo nemmeno tu: sei ancora sposato con me, e comunque resterò solo temporaneamente a casa di Emre. Non è che abbia mille case io”.

Alla fine, Halit non ci girerà tanto intorno: “Hai forse una relazione con quello stupido?”. Yildiz sarà categorica: “Ma per favore! Che dovrei farmene di Emre. Insomma, sei venuto per vedere il bambino? Vallo a vedere. Io non starò più ad ascoltare insulti”.