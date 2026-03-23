Svolta nelle trame di Forbidden Fruit: per Sahika è arrivato il momento della resa dei conti. Dopo aver recuperato il video con cui la sorella teneva sotto scacco Ender, minacciando di denunciare Yigit, Kaya passerà all’attacco. Non basteranno le lacrime e le giustificazioni manipolatorie della donna: davanti all’ennesimo tradimento, l’avvocato deciderà di recidere ogni legame di sangue. Un faccia a faccia che culminerà in: “Non sono più tuo fratello”.

Ender confessa il ricatto di Sahika, interviene Kaya

Ender racconterà a Kaya che Sahika la sta minacciando: se non farà tutto quello che le chiederà, consegnerà alla polizia il video che prova che è stato Yigit a spingere Ender nel Bosforo.

Per liberare Ender da questo incubo, bisognerà trovare il video.

Kaya penserà a un posto in cui Sahika possa aver nascosto il video e penserà alla cassaforte della madre, che ormai non c’è più. Andrà in banca e all’interno della cassaforte troverà, oltre ai gioielli della madre, una lettera di quest’ultima, scritta prima di morire, in cui raccomanda ai figli di sostenersi a vicenda. Insieme a questa lettera ci sarà una chiavetta USB.

Kaya salva Ender e smaschera le bugie di Sahika

Kaya prenderà la chiavetta e ne controllerà il contenuto con il suo pc. Farà bingo, perché al suo interno ci sarà proprio il video con cui Sahika minaccia Ender. Andrà subito dalla sorella e l’affronterà a muso duro: “Come hai potuto farmi questo?

Yigit è mio figlio”.

Con finte lacrime, Sahika dirà che non ha fatto nulla e che Ender li sta solo mettendo uno contro l’altro. “Io volevo solo proteggere Yigit”, dirà la donna, ma Kaya non ci crederà: “Se l’avessi voluto proteggere, l’avresti dovuto distruggere questo video, invece l’hai conservato”.

Kaya ripudia Sahika e mette fine al suo piano

Kaya non avrà più alcuna intenzione di ascoltarla nemmeno per un minuto: “Torna a casa, prendi le tue cose e sparisci dalla mia vita. Non voglio una persona che trama così tanto alle mie spalle”. Sahika, però, non sarà d’accordo con lui: “Perché fai così, guarda che valgo più di un figlio arrivato ieri”.

Penserà di smuovere l’animo di Kaya, ma lui non avrà alcun ripensamento: “Ho detto quello che dovevo dire.

Che tu lavori con Halit, vada in hotel o in Svizzera, non mi interessa più. Io non ho più una sorella come te e non sono più tuo fratello: ti ho difesa contro tutti, ti ho ascoltata, ma tutto quello che mi hai detto erano solo bugie”.