Il funerale di Nadir si trasformerà in un incubo per i protagonisti di Forbidden Fruit. Mentre il feretro si troverà davanti alla moschea sul Bosforo, tra i presenti inizierà a circolare un'indiscrezione: l'imprenditore aveva una moglie segreta a cui è rimasto tutto. Proprio quando l'Imam starà per iniziare la preghiera, una figura misteriosa farà il suo ingresso sotto un ombrello nero. La sorpresa sarà totale quando la donna si rivelerà: è Sahika. Nessuno riuscirà a spiegarsi come e quando siano avvenute le nozze, soprattutto dopo la proposta fatta a Yildiz pochi giorni prima.

Nadir respinge Sahika e paga con la vita

Sahika sarà nei guai quando Halit perderà il suo potere nell'azienda. Visto che era il suo braccio destro, per lei non ci sarà più spazio nella holding. Proverà a restare cercando un posto al fianco di Nadir, ma lui non vorrà avere nulla a che fare con lei, dopo i loro trascorsi. Ma, soprattutto, rifiuterà di legarsi a chi è stata così vicina a Halit.

Scelta che farà partire la vendetta di Sahika, che finirà nel modo più tragico: Nadir morirà a causa sua.

Nadir è morto, al funerale spunta la moglie segreta

Sahika si presenterà a casa di Nadir "in pace", regalandogli una bottiglia di whisky, che farà subito servire a entrambi. Ma sarà soltanto lui a sorseggiarlo e dopo pochi secondi morirà.

In quel distillato, avrà versato un veleno capace di fermare il cuore in pochi istanti.

Infatti, per tutti Nadir è morto di infarto, nessuno immaginerà che dietro ci sia lei. Colleghi e amici si presenteranno al suo funerale, che si terrà in una moschea in riva al Bosforo, ma tra i presenti nascerà il gossip e si scoprirà che Nadir ha una moglie.

Sahika si prende tutto, è lei la vedova di Nadir

"Avete sentito che si dice – dirà Ender a Yildiz e Asuman – Pare che Nadir avesse una moglie e a lei è rimasto tutto". La preoccupazione principale per loro saranno le sorti dell'azienda, a chi finirà. Non ci sarà il tempo delle domande, perché inizieranno le esequie, ma l'imam non avrà nemmeno il tempo di pronunciare le prime parole, perché qualcuno gli dirà: "Aspettate, fermiamoci un attimo, aveva una moglie".

La curiosità sulla moglie segreta verrà soddisfatta in breve tempo. Al funerale giungerà una donna vestita di nero e con il volto coperto da un ombrello. Quando si rivelerà, tutti potranno vedere che si tratta di Sahika, è lei la moglie misteriosa

Sahika e Nadir sposi in segreto: quando è successo?

Tutti resteranno stupiti, soprattutto vedendola piangere sulla bara di Nadir, come una vedova dal cuore spezzato.

Questa sorpresa lascerà tutti senza parole, anche perché cercheranno di capire una cosa: quando si sono sposati lei e Nadir? C'è da precisare che l'uomo, pochi giorni prima, aveva fatto la proposta a Yildiz. Una storia intricata, ma tutti i nodi verranno al pettine.