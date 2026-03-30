Nelle prossime puntate di Forbidden Fruit, Sahika supererà ogni limite. Rimasta senza lavoro dopo il crollo dell’impero di Halit e respinta anche da Nadir, passerà all’azione: si presenterà a casa di quest’ultimo con un regalo all’apparenza innocuo, una bottiglia di whisky. Dopo un confronto, Nadir berrà quel whisky senza sospettare nulla e morirà davanti agli occhi di Sahika, vittima di un veleno versato proprio dalla donna.

Halit fuori dall'azienda, Sahika rimasta senza lavoro

Sahika sarà nei guai, dopo aver perso il lavoro nella holding. Halit perderà tutto e sarà fuori dall'azienda e, di conseguenza non ci sarà più posto nemmeno per Sahika.

Cercherà di farsi assumere da Kaya, ma lui non la vorrà nel suo ufficio. Così Sahika passerà a un altro obiettivo: diventare il braccio destro di Nadir.

Nadir la respinge senza appello

Tuttavia, nemmeno lui vorrà saperne, ma Sahika ci riproverà facendogli l'ennesima telefonata, ma lui sarà irremovibile. Tutto inizierà con una telefonata. Sahika proverà a ottenere un’ultima possibilità, ma si troverà davanti un Nadir freddo e irremovibile. “Non volevo dirtelo per educazione, ma mi ci hai costretto. Non ti voglio accanto a me. Non avrò mai nulla a che fare con una donna che è stata con Halit, in nessun senso.”

Quando Sahika proverà a ribattere – “Però con Yildiz sì” – Nadir sarà ancora più indifferente: “Ti stai forse paragonando a Yildiz?”.

Sahika irrompe da Nadir con un regalo 'velenoso'

Senza farsi abbattere, Sahika si presenterà a casa di Nadir, portandogli in omaggio una bottiglia di whisky. Lui chiederà al suo assistente di servirlo a entrambi e Nadir inizierà a sorseggiarlo, mentre Sahika, con il dente avvelenato, gli si rivolterà contro: “Io ti ho creduto, mi sono fidata di te. Abbiamo fatto cose sporche insieme e tu non mi hai mai dato ciò che meritavo”.

Nadir proverà a interromperla, ma lei non si fermerà: “Quando mi hai detto che sei innamorato di Yildiz, è lì che ho preso la mia decisione. Mi dicevi sempre che eri un uomo pericoloso, ma hai dimenticato una cosa. Anch’io sono una donna molto pericolosa”.

Nadir muore davanti a Sahika

Parole che suoneranno come una minaccia, infatti, pochi istanti dopo, Nadir morirà sotto gli occhi di Sahika: quel whisky, in realtà, conteneva un veleno molto potente.

Sahika lo lascerà a terra morto e lo guarderà per l'ultima volta con parole cariche di cattiveria: “Ti avevo detto che sarei venuta a salutarti, ricordi?”.