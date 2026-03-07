Le trame delle puntate turche di Forbidden Fruit in programma prossimamente sui teleschermi di Canale 5 rivelano che Halit informerà Yildiz Yilmaz (Eda Ece) di dover andare ad Ankara per motivi di lavoro. Il pubblico scoprirà che il signor Argun ha raggiunto la casa di Leyla, con la quale ha iniziato una storia extraconiugale.

Yildiz stringe un'alleanza con Sahika per prendersi il marito di Yildiz

Yildiz entrerà in possesso di alcuni scatti compromettenti di un pranzo tra Halit e Leyla. La donna, a questo punto, proverà a mettere in cattiva luce la segretaria grazie alla complicità di Ender, Caner ed Emir.

Il piano non avrà il risultato sperato poiché Leyla riuscirà a scoprire la trappola. La donna furiosa affronterà Yildiz, facendole presente che da ora in avanti dovrà considerarla come sua nemica. Non contenta, la donna riprenderà il suo posto nell'azienda Argun per poi stringere un'alleanza con Sahika, alla quale dirà di voler rubare il marito ad Yildiz.

Leyla e il signor Argun sono amanti

Le anticipazioni della serie tv rivelano che Yildiz non si fermerà davanti alle minacce di Leyla e proverà a screditare la sua figura davanti ad Halit. La sorella di Zeynep informerà suo marito che la segretaria è una complice di Nadir, il suo vecchio socio tornato ad Istanbul per vendicarsi di lui. Yildiz inoltre farà credere ad Halit che Leyla abbia raggiunto casa di Nadir in un orario notturno.

Il piano verrà nuovamente scoperto dalla segretaria, la quale avviserà Halit del suo incontro con Nadir.

Il colpo di scena non tarderà ad arrivare quando il signor Argun informerà la moglie che dovrà recarsi ad Ankara per motivi di lavoro. In realtà, l'imprenditore raggiungerà l'abitazione di Leyla, la quale gli aprirà la porta chiamandolo amore. I telespettatori scopriranno che la segretaria ha stretto un'alleanza con Nadir e Sahika per carpire alcune informazioni da passare ad Halit.

Ender ha chiesto aiuto ad Altin per seguire le mosse di Sahika

Nel frattempo, nelle ultime puntate di Forbidden Fruit andate in onda ad inizio marzo in prima visione su Canale 5, Sahika ha scambiato il neonato di Yildiz con un altro, rendendo impossibile dimostrare che è davvero il figlio di Halit.

Zehra, invece, ha pensato di farsi seguire da Akin come agente letterario mentre Ender Celebi ha provato a parlare con Erim, raccontandogli cosa sia successo e lasciandogli una foto di quando erano insieme. La donna ha poi chiesto aiuto ad Altin per seguire tutti gli spostamenti di Sahika. Ender è apparsa all'oscuro che la domestica fosse in combutta con la darklady. Leyla, invece, si è fatta accompagnare ad un party insieme ad Yigit.