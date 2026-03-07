Adriano sarà raggiunto da un proiettile nelle prossime puntate de La Promessa: a premere il grilletto sarà Eugenia il giorno del battesimo dei gemelli.

Le anticipazioni rivelano che Eugenia sarà esclusa dalla festa di famiglia e questo le farà perdere totalmente il controllo.

Il difficile soggiorno di Eugenia a La Promessa

Le anticipazioni de La Promessa annunciano puntate ad altissima tensione dopo l'arrivo di Eugenia. La madre di Curro sarà perfettamente guarita, ma a farla ammalare ci penseranno Leocadia e Lorenzo. I due inizieranno una manipolazione che porterà Eugenia dritta alla pazzia, anche perché Lorenzo intossicherà l'unguento per i suoi massaggi con del laudano.

La fragilità di Eugenia sarà sempre più evidente, soprattutto dopo che Leocadia la convincerà che tra lei e il figlio maschio di Catalina c'è un legame speciale. L'attaccamento morboso di Eugenia nei confronti del bambino farà preoccupare moltissimo la neomamma che riceverà l'appoggio di tutta la famiglia. I De Lujan decideranno di escludere Eugenia dalla festa del battesimo dei gemelli e questo farà perdere totalmente la ragione alla donna. Il grande evento si terrà a La Promessa e in un primo momento tutto sembrerà andare nel migliore dei modi. Il padrino dei bambini sarà don Lisandro, amico di Leocadia e braccio destro del re.

Il battesimo finirà in tragedia

Nelle prossime puntate de La Promessa, la cerimonia del battesimo di Andres e Rafaela avrà inizio.

I De Lujan saranno tutti riuniti nel giardino della tenuta quando all'improvviso comparirà Eugenia, in lacrime e totalmente fuori controllo. La donna impugnerà una pistola e griderà alla famiglia tutta la sua frustrazione per il mancato invito. Lorenzo sarà terrorizzato nel vedere Eugenia rivendicare il suo posto: "Non avete il diritto di emarginarmi, sono anch'io parte della famiglia". Tutti proveranno a calmare la donna, ma sarà impossibile, soprattutto quando Eugenia punterà la sua arma contro gli invitati. La tensione arriverà alle stelle e Adriano chiederà alla donna di abbassare la pistola, ma lei premerà il grilletto. La traiettoria del proiettile punterà dritta verso con Lisandro, ma Adriano gli farà da scudo e sarà colpito al suo posto. Il marito di Catalina cadrà con una ferita all'addome, mentre Emilia proverà a soccorrerlo prima che sia troppo tardi.