Le trame delle puntate di Forbidden Fruit previste dal 9 al 14 marzo su Canale 5 rivelano che Yildiz riuscirà a riabbracciare il piccolo Halitcan grazie all'aiuto di Halit e Ender. Kaya, invece, sorprenderà Leyla con un gesto romantico.

Yildiz scopre che il suo figlio è stato scambiato alla nascita

Yigit confiderà a Sahika di essersi avvicinato sempre di più a Lila. La darklady dirà al nipote di allontanarsi dalla ragazza, sicura che lei si innamorerà sempre di più di lui. Yigit diventerà così sempre più freddo con Lila, facendola soffrire.

Nel frattempo, Leyla convincerà Yildiz a effettuare un test di paternità, credendo che Halitcan sia stato scambiato alla nascita in ospedale.

Il risultato apparirà negativo, tanto che la sorella di Zeynep sprofonderà nella disperazione più assoluta. Ender prenderà in mano la situazione, chiedendo al direttore dell'ospedale di collaborare. La donna pretenderà che l'uomo si metta in contatto con tutte le famiglie che hanno avuto un bambino nello stesso giorno di Yildiz. Sahika, invece, avrà un altro piano in mente ovvero quello d'incaricare Yigit a convincere Erim a studiare all'estero.

Kaya a cena con Leyla

Dagli spoiler della serie tv rivelano che Ender informerà Yildiz che suo figlio è stato affidato ad una famiglia in partenza per l'Australia. La notizia getterà la donna nella preoccupazione più assoluta. Halit, a questo punto, deciderà d'intervenire, risolvendo la situazione delicata.

L'uomo raggiungerà l'aeroporto dove riuscirà a riprendersi suo figlio. Halit cambierà atteggiamento una volta scoperto che Halitcan è davvero il frutto dell'amore con Yildiz. L'uomo chiederà alla donna di tornare a vivere alla tenuta. Allo stesso tempo, l'imprenditore farà sapere agli altri figli che hanno un fratellastro. La notizia sconvolgerà sia Erim che Lila. Allo stesso tempo, Sahika crederà che il suo piano sia fallito miseramente.

Infine Kaya sorprenderà Leyla con una cena a lume di candela. La ragazza comunicherà al legale di essere stata assunta come donna delle pulizie.

Zehra ha scoperto che il suo libro è un successo in Turchia

Nel frattempo, negli ultimi appuntamenti di Forbidden Fruit andati in onda ad inizio marzo in televisione, Lila ha partecipato ad una festa insieme a Yigit.

In questa circostanza, la donna si è lasciata andare alla passione insieme al figlio di Ender. Ender, invece, ha attirato Erim fuori dall'abitazione. La donna ha consegnato al figlio una vecchia fotografia che li ritrae insieme con la speranza di fare pace con lui. Infine Zehra è apparsa al settimo cielo dopo la scoperta che il suo primo libro è un successo in tutta la Turchia.