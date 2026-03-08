Nelle prossime puntate di Forbidden Fruit, la festa a Villa Argun si interromperà bruscamente dopo le rivelazioni di Sahika. Tutti gli invitati verranno mandati a casa, ma all’esterno dell’abitazione scoppierà un violento confronto tra Kaya ed Ender. L’uomo, furioso per aver scoperto solo ora l’esistenza di un figlio, accuserà l’ex compagna di avergli nascosto la verità per anni. Sotto pressione, Ender confesserà il reale motivo del suo silenzio: Yigit ha cercato di ucciderla. La donna spiegherà di aver scoperto la parentela con il ragazzo solo in quel momento drammatico, lasciando Kaya spiazzato e deciso a fare chiarezza su una situazione molto più pericolosa del previsto.

Sahika svela il segreto alla festa: ‘Kaya e Yigit sono padre e figlio’

La festa di fidanzamento di Sahika e Halit sarà movimentata, ma non si parla della gioia per l’amore dei due “innamorati”. Quella festa servirà solamente a Sahika per sferrare alcuni colpi che potrebbero mandare ko la famiglia Argun.

Tra gli invitati ci sarà anche Kaya, e sicuramente non si sarebbe mai aspettato che la sorella lo avesse invitato alla festa, solamente per dire davanti a tutti che lui e Yigit sono padre e figlio. Una verità che scotterà molto e che lascerà senza parole i diretti interessati.

Sahika rivela il figlio segreto di Ender e Kaya davanti a tutti

Kaya, però, non avrà nemmeno il tempo di chiedersi chi sia la madre, perché sarà sempre Sahika a rivelarlo pubblicamente: il ragazzo è nato dalla relazione finita male con Ender, che con imbarazzo si vedrà smascherata davanti a tutti.

Ender si sentirà addosso gli occhi di Halit: nonostante i tanti anni di matrimonio, gli ha sempre taciuto questa verità. Lo stesso livello di tradimento lo proverà Erim: per l’ennesima volta, la madre lo ha deluso prendendolo in giro.

Kaya affronta Ender sul figlio segreto Yigit

Ovviamente, non ci sarà più spazio per festeggiare. Tutti verranno mandati a casa ed Ender, fuori da Villa Argun, non potrà evitare il confronto con Kaya. “Noi abbiamo un figlio e tu me l’hai nascosto, è così?”, urlerà Kaya, mentre Ender proverà a calmarlo: “Non è una cosa di cui parlare così, su due piedi, Kaya”.

“Come hai potuto farmi una cosa del genere? Lascia stare me… ma come hai potuto farlo a tuo figlio? Se lo sapevi, perché l’hai nascosto per tutto questo tempo?

Questo ragazzo è sempre stato sotto i nostri occhi”, dirà Kaya sempre più arrabbiato. “Perché lui ha cercato di uccidermi”, risponderà Ender con un filo di timore negli occhi: “Fino a quel giorno nemmeno io lo sapevo. L’ho scoperto proprio quel giorno”. Kaya capirà che la situazione è più complicata e vorrà vederci chiaro.