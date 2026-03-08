Sabato scorso Helena Prestes e Javier Martinez sono stati ospiti di un evento molto importante e hanno deciso di raccontare la loro giornata in live. Nei video in esclusiva per chi è abbonato al canale Instagram e nelle dirette aperte a tutti su TikTok, gli Helevier si sono mostrati affiatatissimi e super innamorati: i due si sono lasciati andare alla passione in diverse occasioni e i loro fan non hanno potuto fare altro che ammirarli.

Il feeling dopo un anno d'amore

Il 7 marzo Helena ha fatto diverse live sui suoi canali social per tenere aggiornati i fan sull'evento del brand del quale è co-founder, Chloe's Love.

Javier ha accompagnato la fidanzata a Napoli e ha gioito pubblicamente per questo suo nuovo importante traguardo professionale.

Nei tanti contenuti che sono stati postati sabato scorso, gli Helevier sono apparsi molto uniti e più innamorati che mai.

La modella e il pallavolista si sono scambiati baci, coccole e sguardi complici sia in treno che nel locale dove si è svolta la serata, il tutto davanti ad amici e fan.

siamo passionali siamo più focosi

fuego siamo feugo 🔥🔥🔥 #helevier pic.twitter.com/a2BF4E3bvK — Mara/Prestinez dietro di me 🐻🐴🐕 (@Mara56113529) March 8, 2026

L'emozione del fandom

L'altro giorno Helena e Javier sono stati travolti dalla passione, e chi li supporta da più di un anno non ha potuto non commuoversi di fronte a determinate immagini.

"Sono i più focosi", "C'è il fuoco tra loro", "Per niente timidi, adoro", "Sono e rimarranno sempre i più rilevanti", "E come ve lo spiego?", "Pazzeschi", "Ma come si guardano?", "Loro sono l'amore", "Troppo bello", "Emozionanti", "Lui non ha mai smesso di guardarla in questo modo", "E c'è pure chi ha il coraggio di dire che non si amano", si legge su X in queste ore.

La dolce dichiarazione di Helena in live

In una delle dirette che ha fatto da Napoli, Helena si è lasciata andare a parole d'amore nei confronti dell'uomo al quale è legata da più di un anno.

"Io sono la cavallina di orso", ha detto la modella riferendosi ai soprannomi che si sono dati lei e il fidanzato quando erano all'interno della casa del Grande Fratello.

A colpire i fan sono stati soprattutto gli sguardi che i due si sono scambiati e che hanno confermato quanto la loro complicità sia cresciuta da quando vivono sotto lo stesso tetto ma senza le telecamere a riprenderli 24 ore su 24.