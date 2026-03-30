Nelle prossime puntate di Forbidden Fruit, Yildiz compirà un gesto estremo proprio quando il divorzio da Halit sembrerà aver chiuso i giochi. Dopo aver ricevuto la proposta di matrimonio da Nadir, la donna irromperà negli uffici della holding Argun. Davanti a un Halit incredulo, annuncerà la sua decisione: sposerà il suo più grande rivale. Un colpo di scena che ribalterà i rapporti di forza e lascerà l’imprenditore senza alcuna possibilità di replica.

Yildiz divorzia da Halit e riceve una proposta di nozze

Yildiz divorzierà da Halit. Dopo aver scoperto che l'ha tradita con Leyla, chiederà a Kaya di portare avanti le pratiche per il divorzio.

Dopo due settimane, non saranno più marito e moglie, e Yildiz riuscirà a ottenere da lui ciò che ha richiesto: oltre al mantenimento, anche una casa per lei e Halit Can.

Appena varcherà la soglia, riceverà una visita di Nadir. Le proporrà di lavorare nella sua rete televisiva come presentatrice del meteo e in più le chiederà di diventare sua moglie, proprio così. "Ho saputo che oggi hai divorziato da Halit e io voglio renderti la donna più felice del mondo", dirà Nadir.

Halit si pente della relazione con Leyla

Yildiz non saprà come comportarsi davanti a questa situazione bizzarra, ma, ovviamente, non gli dirà di sì, anche se lui nutrirà una certa speranza. Nel frattempo, Halit inizierà a pentirsi della scappatella avuta con Leyla: rispetto agli altri divorzi, ha perso più del dovuto, così penserà di allontanarsi da lei, ma Leyla proverà ad ancorarlo a sé dicendogli di essere incinta.

Mossa non tanto astuta, visto che Halit le chiederà di abortire. La messa in scena proseguirà con Leyla che fingerà di abortire per scatenare in Halit il senso di colpa, e ci riuscirà.

Yildiz sconvolge Halit: 'Sposerò Nadir'

Sahika, altra mente pensante del piano di Leyla, invece colpirà Yildiz dicendole che Leyla è incinta. Forse lo farà per spingerla tra la braccia di Nadir, visto che è a conoscenza della proposta di matrimonio. E il piano di Sahika riuscirà in pieno.

Yildiz andrà negli uffici della holding Argun, piombando nella sala in cui si starà tenendo una riunione. Guarderà Halit negli occhi e gli dirà: "Sposerò Nadir". La faccia di Halit sarà pietrificata, non si sarebbe aspettato questo colpo basso. Chissà se Yildiz manterrà la parola quando scoprirà che Leyla non è incinta.