Adriano salverà la vita a Don Lisandro nelle prossime puntate de La Promessa: Eugenia premerà il grilletto contro il braccio destro del re ma colpirà il marito di Catalina.

Le anticipazioni rivelano che Don Lisandro sarà molto colpito dalla generosità di Adriano che rischierà la vita per salvare la sua.

L'aspro scontro di Adriano e Don Lisandro a La Promessa

Le anticipazioni de La Promessa annunciano giorni carici di tensione al palazzo De Lujan. Da un lato ci sarà la malattia mentale di Eugenia che si farà sempre più preoccupante e dall'altra la presenza di Don Lisandro che terrà tutti sul filo del rasoio.

Nella puntata in onda questa sera, Adriano affronterà Lisandro: "Sono il marito di Catalina", gli dirà senza temere di rivelare le sue origini. Tra i due uomini nascerà uno scontro molto acceso in cui sarà chiaro che il braccio destro del re agirà contro la famiglia De Lujan. A fermare Lisandro penserà Leocadia che ancora una volta sarà fondamentale per salvare Alonso, ma la tensione resterà altissima. Per tentare una riconciliazione, Leocadia proporrà Lisandro come padrino dei figli di Catalina e Adriano. La proposta avrà più il suono di un ordine, tanto che i due novelli sposi non potranno sottrarsi e, loro malgrado chiederanno all'ospite indesiderato di partecipare al battesimo. Lisandro accetterà ma senza alcun entusiasmo, mantenendo rigorosamente le distanze tra lui e Adriano.

Adriano e Lisandro uniti dall'imprevedibile destino

Nelle prossime puntate de La Promessa, Lisandro e Adriano saranno più distanti che mai. Il braccio destro de re considererà il marito di Catalina un semplice bracciante, non all'altezza di quel palazzo. Adriano, invece, odierà il rigore e la forma della nobiltà che non valuta mai le persone per quello che sono realmente. Il giorno del battesimo, Lisandro avrà un ruolo d'onore ma non tutto andrà come previsto. Eugenia, fuori di sé, prenderà un'arma e la punterà proprio contro il braccio destro del re. Nessuno riuscirà a calmare la donna che premerà il grilletto, ma Adriano farà da scudo a Lisandro beccandosi il proiettile al suo posto. Adriano, quindi, salverà la vita di Don Lisandro che sarà molto colpito da gesto generoso, soprattutto perché sarà ben consapevole dell'antipatia che il mezzadro nutre per lui.