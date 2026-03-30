Non si placano le liti nella casa di Grande Fratello tra le coinquiline Ibiza Altea e Antonella Elia. In particolare quest'ultima ha accusato Ibiza di fare il doppio gioco.

Grande Fratello, scoppia la lite nella Casa

Nelle ultime ore, in attesa per la nuova puntata del Grande Fratello, Antonella Elia ha discusso animatamente con Ibiza Altea, dicendo che farebbe buon viso a cattivo gioco e si fingerebbe amica di tutti. Lo screzio é esploso quando Ibiza ha dato il buongiorno ad Antonella, che ha quindi reagito male tacciando la prima di giocare una strategia nella Casa improntata sulla finzione.

“Sei ipocrita e getti fango sulle donne", ha fatto sapere Elia, respingendo quindi il saluto di Ibiza, per poi infierire sulla rivale nel gioco accusandola di sentirsi superiore perché di bell'aspetto.

Ibiza ribatte dopo le accuse di Elia

Ibiza ha risposto ricordando ad Antonella di essere lei stessa ad etichettarla come bellissima e Elia ha reagito piuttosto risentita.

“Ma chissenefrega della tua bellezza, sei una falsa, bugiarda, traditrice e parli male delle donne. Vergognati e non mi salutare, ok?“, ha quindi concluso.

Insomma, sembra proprio che i rapporti tra Elia e Altea siano piuttosto compromessi.

Tra i nominati nel gioco...

Cresce l'attesa dei telespettatori per la nuova diretta del Grande Fratello, che decreterebbe una nuova eliminazione al termine del televoto tra i nominati.

Nella scorsa puntata del 27 marzo 2026, ad essere finiti in nomination sono stati Adriana Volpe, Antonella Elia, Francesca Manzini, Ibiza Altea e Lucia Ilardo. Il televoto della settimana quindi vede una compagine dei concorrenti tutta al femminile contendersi la salvezza nel gioco della Casa più spiata di Italia e tra le nominate figurano anche le dirette rivali Elia e Altea. Alla chiusura del televoto, il Vip meno votato sarà eliminato.