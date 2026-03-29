Nelle prossime puntate di Forbidden Fruit, Yildiz perderà le staffe alla notizia che Halit starebbe per diventare di nuovo padre. Dietro questa rivelazione, però, c'è il piano orchestrato da Sahika e Leyla: una finta gravidanza seguita da un aborto inventato, tutto studiato per manipolare Halit e legarlo a sé con il senso di colpa. Ma l’inganno rischierà di sfuggire di mano.

Il piano di Sahika: Leyla finge di essere incinta

Sahika e Leyla crederanno di aver raggiunto un buon punto del loro piano di "conquista di Halit", quando scopriranno che con la storia del tradimento di Halit con Leyla sono riuscite a spingere Yildiz verso la richiesta di divorzio.

Forse, però, non si sarebbero aspettate che Halit potesse fare un passo indietro nei confronti di Leyla dopo il divorzio, così giocheranno una carta subdola: fingere che Leyla sia incinta. Quando Halit verrà a sapere della gravidanza, farà capire alla ragazza che non ha nessuna intenzione di diventare nuovamente padre, facendole intendere che dovrebbe abortire.

Leyla finge l'aborto per legare Halit con il senso di colpa

Un'occasione ghiotta per Sahika, che chiederà a Leyla di giocare con il senso di colpa di Halit e di fingere di aver abortito. Quando lei lo chiamerà per dirle quanto fatto, Halit cascherà in pieno nella trappola e, come previsto, si sentirà in colpa nei confronti della ragazza ed esaudirà anche le sue richieste, tra cui una cena in famiglia insieme ai suoi figli.

Cena che verrà interrotta dall'arrivo di Halit Can: scoperta da Aysel la cena, Yildiz chiederà alle sorelle del bambino di fargli da babysitter, rompendo così le uova nel paniere a Leyla.

Sahika svela la gravidanza di Leyla a Yildiz

Yildiz si renderà conto che Leyla si sta avvicinando troppo alla famiglia Argun, ma non vorrà pensarci, fino a quando un giorno la incontrerà insieme a Sahika e le due le riveleranno che Leyla aspetta un bambino da Halit. Yildiz se ne andrà furibonda e anche Leyla reagirà male: "Ma cosa fai? Perché hai detto a Yildiz che sono incinta? E se adesso lei andasse a dirlo a Halit".

La risposta di Sahika sarà, come al solito, eloquente: "Stai tranquilla, io non faccio mai nulla senza avere una soluzione pronta".