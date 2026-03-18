Un momento di distrazione costerà caro a Zehra nelle prossime puntate di Forbidden Fruit. Dopo aver ottenuto la fiducia di Yildiz, la donna porterà il piccolo Halit Can al parco per una passeggiata, ma l’incontro con una fan stravolgerà ogni piano. Impegnata a scattare un selfie con la sua ammiratrice, Zehra non si accorgerà di avere vicino un passeggino identico a quello del fratello. Lo scambio avverrà in pochi istanti e la verità emergerà soltanto una volta rientrata a casa: sollevando la capottina, Zehra si troverà davanti una bambina sconosciuta al posto di Halit Can.

Zehra e Yildiz diventano una ‘coppia bomba’ in TV

Zehra inizierà a fare carriera come scrittrice e il suo agente la porterà in giro per promuovere il suo lavoro. Zehra finirà con Yildiz in tv per promuovere un libro, ma la cosa sarà talmente comica che il video diventerà virale.

L’agente di Zehra penserà che le due ragazze in coppia sono davvero una bomba, così penserà che Zehra dovrebbe iniziare una carriera come YouTuber, raccontando con Yildiz gli affari della famiglia.

Zehra e Yildiz svelano i segreti della famiglia Argun su YouTube

Ci sarà davvero da ridere, perché Zehra e Yildiz saranno complici più che mai e ne combineranno di tutti i colori. Si diletteranno in ricette e non solo: la scena più divertente riguarderà il racconto dell'albero genealogico della famiglia Argun.

Sarà piuttosto intricato, visto che Halit ha avuto quattro figli da quattro mogli. Poi ci sarà Yildiz a rendere il video più colorito, aggiungendo nell’albero dei rami speciali, come le amanti di Halit o gli uomini sposati da Zehra, senza dimenticare che questi ultimi sono stati gli ex di qualcun altro della famiglia. Insomma, una situazione surreale che farà veramente ridere.

Zehra scambia Halit Can per un selfie al parco

In questo modo, Yildiz conquisterà la fiducia di Zehra, al punto che le affiderà il piccolo Halit Can per fargli da babysitter. Un giorno, Zehra deciderà di portare il bambino al parco, dove verrà fermata da una sua fan, che la segue su YouTube, per fare un selfie.

Questa donna avrà lo stesso passeggino di Zehra e, incautamente, dopo il selfie lo scambieranno. Solo dopo il rientro a casa, Zehra si renderà conto di avere nel passeggino una bambina. La ragazza andrà nel panico: dove sarà finito il piccolo Halit Can?