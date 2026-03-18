Non accenna a placarsi il boom di Helena Prestes sui social, e nelle ultime ore è trapelata un'informazione che sembrerebbe confermarlo. Di recente nella biografia del profilo Instagram della modella, infatti, è stata aggiunta la notizia che è entrata a far parte dell'elenco AGCOM dedicato esclusivamente agli influencer più rilevanti del momento.

La novità che emoziona i fan

Il successo di Helena passa anche dai social: da più di un anno, infatti, Prestes è considerata uno dei personaggi famosi più seguiti e influenti, con una carriera che spazia dalla moda alle sponsorizzazioni con grande credibilità.

Nelle ultime ore i fan si sono accorti di un dettaglio che li ha resi molto orgogliosi: nella biografia del profilo Instagram della 35enne, è comparsa la scritta "In elenco AGCOM".

Per chi non lo sapesse, da alcuni giorni l'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni ha scelto di "accogliere" gli influencer più rilevanti, ovvero quelli che hanno oltre 500.000 followers o che superano il milione di visite mensili sui loro profili.

Elenco AGCOM 🎉🎉🎉

Le soddisfazioni che si sta prendendo questa donna giorno dopo giorno

Orgogliosa di te 🤍#heleners pic.twitter.com/CotcO0u0Jj — Alina 06 Chelaru (@AlinaChelaru06) March 18, 2026

L'orgoglio dei sostenitori di Helena

Questo nuovo traguardo di Helena ha emozionato le tante persone che la seguono sui social da più di un anno, le stesse che contribuiscono in maniera importante sul suo successo.

"Quante soddisfazioni si sta prendendo questa donna", "Che orgoglio", "Si merita tutto questo e anche di più", "Lei è nella lista degli influencer più rilevanti, molto bene", "Questa cosa è molto importante", "Quindi è un'influencer a tutti gli effetti, che bello", "Bravissima", "Solo applausi per lei", "Non si molla", si legge su X in queste ore.

Il lavoro sui social

Helena ha moltissimi followers sia su Instagram che su TikTok, e questi numeri sono destinati a crescere.

La modella è in grado di proporre contenuti ironici e credibili: anche quando sponsorizza un brand Prestes usa l'ingegno e l'ironia, e questo la rende una delle influencer più interessanti da seguire.

Le live che la 35enne fa ogni tanto (almeno una volta alla settimana), inoltre, riescono a catturare l'attenzione di migliaia di utenti, gli stessi che si collegano con lei per restare aggiornati sui progetti di lavoro e sulla vita privata.