Sale la tensione nella casa del Grande Fratello Vip tra Alessandra Mussolini e Francesca Manzini. Dopo lo scontro avvenuto nella terza puntata del reality, le due inquiline hanno avuto un confronto ma non sono riuscite a risolvere nulla. Al contrario l'ex europarlamentare ha sostenuto che la comica voleva picchiarla durante il faccia a faccia: "Le ho detto menami, coraggio, fallo".

Scintille tra Alessandra e Francesca

Nel corso della terza puntata del GFVip, Francesca Manzini non ha gradito le critiche sollevate sul suo conto. Nella giornata di mercoledì 25 marzo, la comica ha rinnovato le critiche alla 63enne: "È una donna che mette zizzania".

Dal racconto dell'ex europarlamentare pare che Manzini si sia rivolta a lei con tono minaccioso: "C'è stato un aumento della tensione e lei mi ha fatto così", dice Mussolini stringendo il pugno "allora io le ho detto menami, coraggio, fallo". Nonostante dal racconto sia emerso che Francesca sia sia immediatamente pentita di essersi resa protagonista di un gesto simile, Alessandra ha ribadito di non credere affatto alla comica: "Lei è vera solo quando recita".

In serata le due gieffine si sono nuovamente confrontate, ma Mussolini ha ribadito il suo pensiero su Francesca: "Ragioni come una bambina di tre anni. Sei costruita, non ti vedo naturale". Dal canto suo Manzini ha spiegato che vorrebbe solamente farsi conoscere senza filtri, ma attualmente non riesce ad aprirsi con persone con la quale non ha alcuna confidenza.

francesca manzini voleva menare la dolcissima alessandra mussolini RICHIEDO LA SQUALIFICA IMMEDIATA PER QUESTA MANESCA E I SUOI REITERATI ATTEGGIAMENTI VIOLENTI @ Codacons @ GrandeFratello pic.twitter.com/j2ndMJduUB — 𝒜𝒮𝒫𝐼𝒟𝐸 𓆙 (@aspide9347) March 25, 2026

Il commento degli utenti del web

Sul X, il gesto di Francesca Manzini non è affatto passato inosservato e anzi è stato oggetto di discussione. Un utente ha affermato: "Mi dispiace ma il gesto di Francesca è inaccettabile in un reality show". Un altro utente ha aggiunto: "Manzini sarebbe da squalifica". A seguire un telespettatore ha commentato: "Ma quale squalifica? Sono due persone che non si sopportano e hanno avuto un diverbio. Quante volte nella vita reale si finge di dare uno schiaffo ad una persona ma non si passa ai fatti?". Tra gli utenti c'è chi ha commentato: "Alessandra Mussolini tante volte te le toglie dalle mani, altroché". Un altro utente ha invece commentato: "Penso che siano due pessime attrici".