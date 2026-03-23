Nel segreto del confessionale del Grande Fratello Vip, Antonella Elia non le ha mandate a dire sull'atteggiamento di Francesca Manzini: "Lei è la tuttologa". La showgirl ha infatti lasciato intendere di pensarla proprio come Renato Biancardi sul fatto che la comica abbia deciso di indossare una maschera all'interno della casa in modo da piacere a tutti i suoi compagni d'avventura.

Antonella vs Francesca

"È sconvolta perché non è stata riconosciuta per quello che lei è veramente. Lei è la tuttologa che fa tutto benissimo, che è buonissima, che è li che fa ridere tutti perché quel povero ragazzo ha osato dire che forse tutto questo è un po' una maschera.

Beh?", queste le parole di Antonella Elia in confessionale su Francesca Manzini.

Il riferimento è al fatto che la comica dopo la seconda puntata del GFVip si è risentita per il giudizio di Renato Biancardi: quest'ultimo ha sostenuto che secondo lui, sia Francesca che Raimondo indossino una maschera per evitare di essere nominati dagli altri concorrenti. Affermazioni che non sono state affatto digerite da Manzini.

io penso e amtonella parla sulla manzini ha proprio fatto un’analisi accurata e precisa pic.twitter.com/TS6nFBvLao — 𝒜𝒮𝒫𝐼𝒟𝐸 𓆙 (@aspide9347) March 23, 2026

GFVip: Manzini pentita di partecipare al reality

Nel frattempo Francesca Manzini ha lasciato intendere di essersi pentita di aver accettato di partecipare al GFVip.

Facendo una riflessione personale, la concorrente ha esclamato con l'ironia che da sempre la contraddistingue: "Io stavo tanto bene da Nuzzi e Del Debbio a parlare di robe serie. Stavo tanto bene: cultura, informazione, società, costume, politica".

Cosa pensano gli utenti del web

Su X, diversi utenti hanno espresso un commento sulle parole di Antonella Elia verso Francesca Manzini.

Un utente si è schierato dalla parte della showgirl: "Io penso che Antonella abbia fatto una descrizione accurata su Francesca". Un altro utente ha aggiunto: "Ma perché Francesca quando ha accettato il GFVip, non lo sapeva come funzionava il programma?". Un ulteriore utente ha commentato: "Dite a Francesca che la porta rossa non è chiusa, quindi se vuole andare può farlo tranquillamente". Tra i vari c'è anche chi però ha punzecchiato la Elia: "Quando Antonella prende di mira una persona c'è ben poco da fare".