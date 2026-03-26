Lucia Ilardo è nella casa del Grande Fratello Vip da poco più di una settimana, ma sono già tanti gli spunti di discussione che ha regalato ai telespettatori e a chi la conosce bene. Intervistato da Lorenzo Pugnaloni per il format Casa Lollo, Rosario Guglielmi non ha risparmiato frecciatine all'ex fidanzata e ha svelato che accetterebbe di entrare per confrontarsi con lei.

Le dichiarazioni di Rosario sull'ex fidanzata

Tra i protagonisti delle prime puntate del GF Vip c'è sicuramente Lucia, che è riuscita ad attirare l'attenzione flirtando con diversi concorrenti e baciandone uno (Renato) a sorpresa.

Della ragazza, però, si sta parlando anche fuori dalla casa e in queste ore è stato l'ex Rosario a sbilanciarsi sull'inizio del suo percorso nel reality.

"Quando è entrata non me la sono sentita di guardarla. Sono amareggiato e nervoso perché lei è lì e io ho perso Uomini e donne, ha fatto di tutto per non farmi fare il trono", ha ammesso il giovane con non poco risentimento nei confronti della persona con la quale ha partecipato a Temptation Island l'estate scorsa.

La risposta sul faccia a faccia al Grande Fratello Vip

Anche se ha detto chiaramente che non tornerebbe con Lucia perché ha capito che non sono fatti l'uno per l'altra, Rosario ha risposto così quando gli è stato chiesto se entrerebbe nella casa del GF Vip per un confronto: "Lo farei, inutile dire di no e poi accettare, sarebbe ipocrita".

Anche se velatamente, dunque, il giovane sembra aver lanciato un suggerimento agli autori del reality per le prossime puntate, magari sulla scia di quello che è successo la volta precedente con Antonella e l'ex Pietro.

Il tira e molla dopo Temptation Island

Rosario e Lucia hanno partecipato all'edizione di Temptation Island che è andata in onda nell'estate del 2025, e da quel momento non hanno mai smesso di far parlare.

Nonostante il lieto fine al falò di confronto, i due si sono lasciati qualche settimana dopo perché lui ha scoperto che lei avrebbe visto e sentito uno dei single e gliel'avrebbe tenuto nascosto.

Dopo che la redazione ha offerto il trono di Uomini e donne a Guglielmi, tra lui e Ilardo c'è stato un fugace ritorno di fiamma che gli è costato caro: Maria De Filippi, infatti, lo ha invitato a lasciare il programma ancora prima di iniziare il percorso.